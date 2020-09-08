Фильмы для тех, кто оказался на грани развода 

Для многих людей развод — такое же важное событие, как и матримониальные обещания, которые ему предшествовали. И он совсем необязательно должен становиться большой трагедией: иногда конец — это новое начало. «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые помогут пережить разрыв.

В этой картине мажорный взгляд на развод. Эти двое ( Мэрил Стрип Алек Болдуин ) после долгих лет брака и троих детей давно расстались, но по-прежнему приятельствуют и участвуют в семейных делах, которые касаются детей. И вот однажды, после одного из таких мероприятий Джейн и Джейк изрядно наклюкаются и окажутся в одной постели. И понеслась. А у Джейка, между прочим, молодая и роскошная новая жена, которая таскает его по репродуктивным клиникам и всячески старается выстроить с ним семью.

Симин мечтает уехать из Ирана с дочерью-подростком и мужем, но Надер хочет остаться с отцом, который болен Альцгеймером. Между супругами нет вражды и неуважения, и именно отсутствие неприязни в их случае будет препятствием перед разводом. Аккуратные к чувствам друг друга, они постоянно находят в себе силы встать на сторону другого. Всё становится совсем сложно, когда Надер нанимает религиозную и бедную сиделку своему отцу, беременную и юную девушку из деревни, у которой случается выкидыш. Развод станет возможен, только если мужа и жену окончательно разнесет по противоположным берегам.

Очень наглядная версия, как нежелание партнера помочь с уборкой, а точнее, банальная «бытовуха» доводит пару до развода. Отлично показана сцена, когда герой Винса Вона пырится в футбол, в то время как героиня Дженнифер Энистон выговаривает ему за неправильное количество купленных лимонов. Последовав советам друзей Брук и Гэри развязывают настоящую войну умов, с целью выжить друг друга из квартиры. Но вскоре понимают, что, возможно, они борются за то, чтобы их отношения стали как прежде.

«Любит/Не любит»

Еще один камерный рассказ о том, как проходит любовь. Сняла фильм актриса Сара Полли . Ее героев играют Мишель Уильямс и комедийный актер Сет Роген , который раскрывается здесь совершенно с неожиданной стороны. Тихую и уютную семейную жизнь Марго и ее мужа, автора кулинарных книг, разрушает появление нового соседа, на которого Марго моментально обращает внимание. Но происходит все не пошло и банально, но как-то очень остро и болезненно.

Про такие фильмы всегда очень сложно рассказывать и формулировать словесную оценку. Их чаще всего настоятельно советуешь лучшим друзьям.

Последняя и замечательная роль Джеймса Гандольфини в роли обаятельного, но неуклюжего мужчины с отменным аппетитом и простым отношением к жизни. На вечеринке он знакомится с Евой. Случайно выясняется, что Альберт — бывший муж новой подруги главной героини, уверенной, харизматичной и остроумной женщины, с которой хочется брать пример. Пытаясь разобраться, какие подводные камни есть в отношениях с Альбертом, Ева начинает выспрашивать детали неудачного брака и смотрит на свои свежие отношения глазами человека, для которого они остались дурным прошлым.