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Фильмы для тех, кто оказался на грани развода 

Анастасия Иванова 1 час назад
Фильмы для тех, кто оказался на грани развода
Фото: Кадр из фильма «Развод по-американски»
Для многих людей развод — такое же важное событие, как и матримониальные обещания, которые ему предшествовали. И он совсем необязательно должен становиться большой трагедией: иногда конец — это новое начало. «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые помогут пережить разрыв.

«Простые сложности»

В этой картине мажорный взгляд на развод. Эти двое (Мэрил Стрип и Алек Болдуин) после долгих лет брака и троих детей давно расстались, но по-прежнему приятельствуют и участвуют в семейных делах, которые касаются детей. И вот однажды, после одного из таких мероприятий Джейн и Джейк изрядно наклюкаются и окажутся в одной постели. И понеслась. А у Джейка, между прочим, молодая и роскошная новая жена, которая таскает его по репродуктивным клиникам и всячески старается выстроить с ним семью.

«Развод Надера и Симин»

Симин мечтает уехать из Ирана с дочерью-подростком и мужем, но Надер хочет остаться с отцом, который болен Альцгеймером. Между супругами нет вражды и неуважения, и именно отсутствие неприязни в их случае будет препятствием перед разводом. Аккуратные к чувствам друг друга, они постоянно находят в себе силы встать на сторону другого. Всё становится совсем сложно, когда Надер нанимает религиозную и бедную сиделку своему отцу, беременную и юную девушку из деревни, у которой случается выкидыш. Развод станет возможен, только если мужа и жену окончательно разнесет по противоположным берегам.

«Развод по-американски»

Очень наглядная версия, как нежелание партнера помочь с уборкой, а точнее, банальная «бытовуха» доводит пару до развода. Отлично показана сцена, когда герой Винса Вона пырится в футбол, в то время как героиня Дженнифер Энистон выговаривает ему за неправильное количество купленных лимонов. Последовав советам друзей Брук и Гэри развязывают настоящую войну умов, с целью выжить друг друга из квартиры. Но вскоре понимают, что, возможно, они борются за то, чтобы их отношения стали как прежде.

«Любит/Не любит»

Еще один камерный рассказ о том, как проходит любовь. Сняла фильм актриса Сара Полли. Ее героев играют Мишель Уильямс и комедийный актер Сет Роген, который раскрывается здесь совершенно с неожиданной стороны. Тихую и уютную семейную жизнь Марго и ее мужа, автора кулинарных книг, разрушает появление нового соседа, на которого Марго моментально обращает внимание. Но происходит все не пошло и банально, но как-то очень остро и болезненно.
Про такие фильмы всегда очень сложно рассказывать и формулировать словесную оценку. Их чаще всего настоятельно советуешь лучшим друзьям.

«Довольно слов»

Последняя и замечательная роль Джеймса Гандольфини в роли обаятельного, но неуклюжего мужчины с отменным аппетитом и простым отношением к жизни. На вечеринке он знакомится с Евой. Случайно выясняется, что Альберт — бывший муж новой подруги главной героини, уверенной, харизматичной и остроумной женщины, с которой хочется брать пример. Пытаясь разобраться, какие подводные камни есть в отношениях с Альбертом, Ева начинает выспрашивать детали неудачного брака и смотрит на свои свежие отношения глазами человека, для которого они остались дурным прошлым.
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Комментарии
Фильмы , Развод по-американски , Простые сложности , Развод Надера и Симин , Любит не любит , Довольно слов , Сет Роген , Алек Болдуин , Мишель Уильямс , Дженнифер Энистон , Мэрил Стрип , Сара Полли
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