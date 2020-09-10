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Данилу Козловского сняли на отдыхе в Турции с Оксаной Акиньшиной 

News.ru и ещё 9 10 часов назад
Данилу Козловского сняли на отдыхе в Турции с Оксаной Акиньшиной
Фото: News.ru
Кадры с Данилой Козловским, который отдыхает в Турции в компании актрисы Оксаны Акиньшиной, появились в Сети. Тот факт, что режиссёр проводит время на берегу моря не с женой, ещё больше подогрел слухи о новом романе артиста.
На кадрах видно, как актёры весело болтают, сидя в шезлонгах на берегу моря. Пара вместе приехала в Бодрум. Фанаты актёра стали рассуждать, ушёл ли Козловский от жены Ольги Зуевой к Оксане Акиньшиной или нет. Тем более, что на видео актёры выглядят именно как пара, сообщает Пятый канал.
Что касается Ольги Зуевой, она осталась в США вместе с их дочерью Одой, которая появилась на свет в марте. Козловский же вернулся работать в Россию. Теперь после появления видео поклонники актёра думают, что его отъезд из Америки носил личный характер.
Пользователи предположили, что роман с Акиньшиной мог завязать у Козловского во время съёмок фильма «Чернобыль», то есть более полугода назад, когда только родилась его маленькая дочь.
Часть поклонников склонилась к тому, что его «роман» с Акиньшиной это всё-таки пиар для привлечения внимания, но при этом пожалели Зуеву.
Оксана Акиньшина дважды была замужем, у неё трое детей. Она прославилась не только ролями в кино, где снимается с самого детства, но и громкими романами с Сергеем Шнуровым, Алексеем Воробьёвым, Алексеем Чадовым.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Данила Козловский поделился нежным снимком с новорождённой дочерью. Фото он опубликовал на своей странице в Instagram в день своего 35-летия. Ода-Валентина появилась на свет в Америке. Именно в этой стране решила рожать гражданская жена актёра Ольга Зуева.
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Комментарии
Фильмы , Чернобыль , Алексей Чадов , Данила Козловский , Ольга Зуева , Алексей Воробьев , Оксана Акиньшина
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