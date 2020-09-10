Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Что известно о сиквеле знаменитого «Бората» 

Мира Маркина 5 часов назад
Что известно о сиквеле знаменитого «Бората»
Фото: Кадр из фильма "Борат"
В 2006 году комедия о телеведущем из Казахстана, который отправляется в США, чтобы сделать репортаж о "величайшей в мире стране", принесла британскому актеру Саше Барону Коэну "Золотой глобус".
Не так давно выяснилось, что Коэн снял сиквел "Бората" и даже показал его нескольким людям из киноиндустрии. Что уже известно о новом фильме британца? Разбирался "Рамблер".
Как сообщают инсайдеры, в сиквеле Коэн замаскировал своего персонажа Бората Сагдиева. По словам источников, на этот раз "Коэн сыграл Бората в образе Коэна".
По сюжету после выхода первой картины на экраны Борат счел себя знаменитостью и решил, что будет выдавать себя за кого-то другого и брать интервью у людей инкогнито. Аналогичный прием Коэн использовал во время съемок шоу "Кто есть Америка?", где он примерял совершенно разные образы для интервью.
Неизвестно, кто стал спонсором очередного фильма про Бората. Сообщается лишь, что скорее всего студия 20th Century Fox, работавшая над оригинальной картиной, не имеет отношения к сиквелу. Предполагается, что зрители снова увидят полюбившегося героя на большом экране в ноябре 2020 года, когда в США пройдут выборы президента.
Информация о том, что Коэн готовится выпустить сиквел комедии, появилась еще две недели назад. Тогда артиста заметили в образе Бората, когда он снимал дорожную сцену.
Видео дня. Мистические случаи, попавшие в прямой эфир
Комментарии
Фильмы , Борат , Борат Сагдиев , Саша Барон Коэн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский фильм возглавил американский рейтинг
Российский фильм возглавил американский рейтинг
Как снимали скандальную «Интердевочку»
Как снимали скандальную «Интердевочку»
«Что она творит»
«Что она творит»
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Что стало с похудевшим на 100 кг Семчевым
02:31
Что стало с похудевшим на 100 кг Семчевым
Актеры
Как Александр Демьяненко стал Димой Гориным
44:00
Как Александр Демьяненко стал Димой Гориным
Фильмы Актеры
Кем стала Любовь Орлова для Георгия Юматова
26:26
Кем стала Любовь Орлова для Георгия Юматова
Актеры
Киноакадемики объяснили, кто уже не получит «Оскар»
00:55
Киноакадемики объяснили, кто уже не получит «Оскар»
Фильмы
Как выглядит актриса, сыгравшая пациентку психушки
03:41
Как выглядит актриса, сыгравшая пациентку психушки
Актеры Сериалы
Что стало с малышом, сыгравшим внука в «Офицерах»
02:47
Что стало с малышом, сыгравшим внука в «Офицерах»
Актеры Фильмы
Как 16-летняя грузинка стала любимой актрисой СССР
26:17
Как 16-летняя грузинка стала любимой актрисой СССР
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение