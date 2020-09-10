Что известно о сиквеле знаменитого «Бората» 

В 2006 году комедия о телеведущем из Казахстана, который отправляется в США, чтобы сделать репортаж о "величайшей в мире стране", принесла британскому актеру Саше Барону Коэну "Золотой глобус".

Не так давно выяснилось, что Коэн снял сиквел "Бората" и даже показал его нескольким людям из киноиндустрии. Что уже известно о новом фильме британца? Разбирался "Рамблер".

Как сообщают инсайдеры, в сиквеле Коэн замаскировал своего персонажа Бората Сагдиева . По словам источников, на этот раз "Коэн сыграл Бората в образе Коэна".

По сюжету после выхода первой картины на экраны Борат счел себя знаменитостью и решил, что будет выдавать себя за кого-то другого и брать интервью у людей инкогнито. Аналогичный прием Коэн использовал во время съемок шоу "Кто есть Америка?", где он примерял совершенно разные образы для интервью.

Неизвестно, кто стал спонсором очередного фильма про Бората. Сообщается лишь, что скорее всего студия 20th Century Fox, работавшая над оригинальной картиной, не имеет отношения к сиквелу. Предполагается, что зрители снова увидят полюбившегося героя на большом экране в ноябре 2020 года, когда в США пройдут выборы президента.

Информация о том, что Коэн готовится выпустить сиквел комедии, появилась еще две недели назад. Тогда артиста заметили в образе Бората, когда он снимал дорожную сцену.