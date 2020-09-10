Что смотреть в кино с 10 сентября 

После месяцев самоизоляции и невозможности посетить премьеры давно ожидаемых фильмов, зрители постепенно возвращаются в кинотеатры. И пусть пока приходится соблюдать множество ограничений, поклонники кино радуются возможности привычного отдыха. Отмененные из-за пандемии премьеры возвращаются на экраны, «Рамблер» рассказывает, какие картины кинопрокатчики подготовили к выходу 10 сентября.

Долгожданная премьера, наконец, выходит на большие экраны. За основу картины взята популярная китайская легенда и не менее популярный мультфильм студии Disney о юной девушке, которой приходится выдать себя за мужчину, чтобы попасть в ряды армии, противостоящей вождю кочевников-гуннов. Мулан в образе юноши занимает на войне место больного отца и в итоге становится одним из величайших воинов Китая.

"Ассистентка"

Недавняя выпускница колледжа по имени Джейн устраивается на работу помощницей владельца преуспевающей кинокомпании. Девушка грезит о карьере продюсера, но вместо перспектив ее ожидает обычная офисная рутина, упреки шефа и враждебность со стороны коллег. Вскоре Джейн узнает о харрасменте со стороны босса в адрес некоторых девушек и пытается привлечь к этому внимание коллег. Но, кажется, никому нет до этого дела.

"Говард и замерзшее королевство"