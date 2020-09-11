Сцены в «Гарри Поттере», которые удивили фанатов

Сейчас кажется полным кощунством менять что-то в книгах о Гарри Поттере , потому что Джоан Роулинг сделала истории о мальчике-волшебнике настолько органичными и детальными, что каждая сцена из книги — как кусочек пазла, без нее картинка не будет полной. В кино же движущей силой действия является не автор, а актерская команда.

Им разрешается привнести в экранные образы книжных героев что-то свое, добавить новое видение или просто хорошенько повеселиться на съемочной площадке, но так, чтобы потом эти импровизации запросто можно было включить в конечный вариант ленты.

Каст Гарри Поттера собрал талантливых и перспективных актеров, которые добавили фильмам неожиданных сцен. Эти моменты вы вряд ли найдете в книге хотя бы потому, что их не было ни на страницах 7 томов, ни в сценарии франшизы.

1. Разговор Люциуса Малфоя и Гарри

Актер Джейсон Айзекс очень гордился собой, когда решил внести экспромт в диалог с юным волшебником. «Гарри Поттер всегда будет рядом, чтобы спасти нас» — говорит он в конце второго фильма. Однако юный Дэниэл Рэдклифф не отставал и решил продолжить импровизацию старшего товарища. «Непременно буду, не сомневайтесь» — парировал Гарри. Этого не было в сценарии, но так сцена получилась более напряженной.

2. Безумное поведение Беллатрисы

Хелена Бонем Картер , будучи личностью весьма творческой, не раз позволяла себе отходить от сценария в угоду образу. Сцена с допросом Гермионы, палочка в ухе при пытках Невилла в «Ордене Феникса» — все эти детали делали кадры с Беллатрисой еще более безумными и пугающими.

Warner Brothers

Сама актриса призналась, что не хотела повредить ухо юному актеру на съемках — поставить палочку прямо к уху у нее получилось случайно. После оказалось, что парень сильно повредил барабанную перепонку. А от сцен с пытками Гермионы у фанатов до сих пор стынет кровь.

3. «Авада Кедавра» от Люциуса

Все тот же Джейсон Айзекс так увлекся своей ролью, что выучил не только свои слова, но и все заклинания из книги. В сцене освобождения Добби, который был счастлив наконец-то освободиться от гнета сурового жестокого хозяина, режиссеры попросили Айзекса произнести любое заклинание, с которым Люциус двигался на Гарри. Актер начал произносить нечто, похожее на «Авада Кедавра», самое разрушительное заклинание в волшебном мире. Вот только самой «Авады» на тот момент в книгах еще не существовало, она появилась позже.

4. Сцены между Гермионой и Роном

Между Роном Уизли и Гермионой с самого начала по сюжету проскочила искра, но оба до последнего не хотели этого признавать. Поэтому в сцене радостной встречи со своими друзьями после лазарета во втором фильме Эмма решила обнять Дэниела, но проигнорировать Руперта. Так между Гермионой и Роном повисло напряжение и неловкость, а после они не нашли ничего лучше, чем протянуть друг другу руки. Эмма Уотсон очень гордилась этой небольшой импровизацией, которая сделала момент и милым, и неловким одновременно.

5. Вопросы о магглах от мистера Уизли

Марк Уильямс , исполнявший роль старшего Уизли, прослыл на площадке прекрасным собеседником и рассказчиком, поэтому в сцене, где Артур Уизли расспрашивает Поттера о подробностях жизни маглов, ему предоставили полную свободу. Волшебники совершенно не понимают ничего про повседневность и быт обычных людей, поэтому Артур произнес: «Скажи, а как они используют резиновые калоши?». Команда была в восторге, что подобное вообще прозвучало, да еще и с серьезным выражением лица. Фраза отлично вписалась в сюжет и характер персонажа.

6. Выступления Волан-де-Морта

В кульминационных моментах последнего фильма Волан-де-Морт решает покорить всех ораторским искусством. В конце звучат устрашающе-вдохновляющие речи злодея, которые на самом деле тоже результат импровизации. Рэйф Файнс очень уставал в ходе изматывающих круглосуточных съемок, и чтобы сохранить энергию, в каждом дубле произносил все новую и новую речь. Финальная речь злодея — это комбинация из более чем 10 кусочков из разных дублей.

7. Разговор Драко и Гойла

Когда Гарри превращается в Гойла, он забывает снять очки, но от младшего Малфоя ничего не скроешь. Когда Драко замечает знаменитые круглые очки, Поттер-Гойл заявляет, что они нужны для чтения. Том Фелтон находит нужные слова: «Для чтения? Не знал, что ты умеешь». Этого не было в сценарии.

8. Танцы Полумны и ее отца

Полумна, она же Полоумная Лавгуд, отличалась своеобразным поведением и манерами. Ее отец и она сама прослыли местными чудаками.

Warner Brothers

В сцене свадьбы Билла Уизли и Флер Делакур актриса Эванна Линч изобретает причудливый танец, который так ярко передал характер юной героини. Это было одновременно странно и круто, поэтому режиссеры даже не задумываясь оставили эту сцену.

9. Объятия Темного Лорда

Все фанаты саги помнят момент, где Волан-де-Морт подзывает к себе Драко Малфоя и приветствует его неловкими объятиями? Сценарий такого не предусматривал, это была импровизация Файнса, от которой Том Фелтон просто обомлел. Он не знал, как вести себя. Но, согласитесь, импровизация удалась, и нагнала еще больше страха на зрителя.