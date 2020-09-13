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В Венеции объявили лауреатов 77-го кинофестиваля 

The Blueprint 6 часов назад
В Венеции завершился ежегодный 77-ой кинофестиваль. Жюри фестиваля, президентом которого в этот раз была актриса Кейт Бланшетт, объявили лауреатов. Так, главную награду — «Золотого Льва» — получила китайский режиссер Хлоя Чжао за фильм «Земля кочевников. Гран-при жюри достался мексиканскому режиссеру Мишелю Франко за работу „Новый порядок“, а специальный приз жюри — российскому режиссеру Андрею Кончаловскому за картину „Дорогие товарищи!“. В номинации „Лучший режиссер“ победил японский режиссер Киеси Куросава с его фильмом „Жена шпиона“.
Приз за лучший сценарий жюри отдали индийскому режиссеру Чайтанья Тамхан за картину »Ученик». Лучшей актрисой стала исполнительница роли в фильме «Фрагменты женщины» Ванесса Кирби, а лучшим актером — Пьерфранческо Фавино из фильма «Наш отец». Почетные «Золотые львы» вручены актрисе Тильде Суинтон и режиссеру Энн Хуэй.
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Фильмы , Ученик , Чайтанья Тамхан , Кейт Бланшетт , Андрей Михалков-Кончаловский , Мишель Франко , Хлоя Чжао
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