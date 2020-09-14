Советские фильмы, которые никому не понравились

Считается, что картины времён СССР достойны не только просмотра, но и повторного пересмотра. Достойные сценарии и великие режиссеры подарили нам огромное количество произведений искусства, которые не только передают настоение эпохи, но и остаются вневременными. Правда, без провальных картин тоже не обошлось.

«На помощь, братцы»

кадр из к/ф "На помощь, братцы"

С комедиями в нашем кинематографе всегда дела обстояли напряженно. Конечно, шедевры случались, но редко. Картина, снятая Иваном Васильевым в 1988 году, рассказывает о царе, который решил жениться. Жена жила далеко и отправили за ней почему-то худших слуг. Так уж вышло, что главная проблема фильма заключается в том, что он просто не смешной.

"1000 долларов в одну сторону"

кадр из к/ф "1000 долларов в одну сторону"

У провинциальной главной героини есть сестра, у которой в жизни все сложилось удачно, она даже смогла переехать в Америку. Нет, это не история о зависти. Сестра зовет нашу героиню к себе, чтобы та тоже смогла наладить свою жизнь. Только вот героиня не спешит поменять родной городок на иностранные пейзжажи. Почему постарал фильм? Наверное, из-за ужасной актерской игры.

кадр из к/ф «Закат»

В центре сюжета немолодой богатый еврей, который влюбился в красивую девушку Марусю. Он был готов на всё ради неё, да сыновья были против. В какой-то момент за окном начинается Октябрьская революция, а Мурюся оказывается где-то позади исторических событий.