Фильмы про идеальное ограбление 

Чтобы продумать аферу, для этого должен быть талант. «Рамблер» расскажет о фильмах, где люди совершали идеальное ограбление.

Вуди Харрельсон, Айла Фишер и Дэйв Франко. Четыре талантливых фокусника-иллюзиониста совершают невероятные ограбления, преследуя благородную цель — помочь простым людям. Окружающие с трудом понимают происходящее, а полиции практически невозможно поймать эту четверку. Главные роли в фильме исполнили Джесси Айзенберг

«Афера Томаса Крауна»

Кадр из фильма «Афера Томаса Крауна»

Мультимиллионер от скуки совершает кражу картины Моне из Нью-Йоркского музея. Он настолько все продумал, что когда полиция приходит на обыск его дома, находит всего лишь копию одной из картин, не подозревая о местонахождении оригинала. Спустя время он решает вернуть краденное самым необычным способом — возвратив на место одну картину, он крадет другую. Главную роль в фильме исполнил Пирс Броснан

Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»