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Фильмы про идеальное ограбление 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Фильмы про идеальное ограбление
Фото: Кадр из фильма «Иллюзия обмана»
Чтобы продумать аферу, для этого должен быть талант. «Рамблер» расскажет о фильмах, где люди совершали идеальное ограбление.

«Иллюзия обмана»

Четыре талантливых фокусника-иллюзиониста совершают невероятные ограбления, преследуя благородную цель — помочь простым людям. Окружающие с трудом понимают происходящее, а полиции практически невозможно поймать эту четверку. Главные роли в фильме исполнили Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер и Дэйв Франко.

«Афера Томаса Крауна»

Кадр из фильма «Афера Томаса Крауна»
Мультимиллионер от скуки совершает кражу картины Моне из Нью-Йоркского музея. Он настолько все продумал, что когда полиция приходит на обыск его дома, находит всего лишь копию одной из картин, не подозревая о местонахождении оригинала. Спустя время он решает вернуть краденное самым необычным способом — возвратив на место одну картину, он крадет другую. Главную роль в фильме исполнил Пирс Броснан.

«Одиннадцать друзей Оушена»

Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»
Дэнни Оушену удалось собрать уникальную команду автомехаников, программистов, водителей, дилеров и многих других. А все для того, чтобы совершить ограбление казино. И нужно им это сделать настолько точно, что остальным людям не останется ничего, как разводить руками. Главные роли в фильме исполнили Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон и многие другие.
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Комментарии
Фильмы , Иллюзия обмана , Одиннадцать друзей Оушена , Джесси Айзенберг , Вуди Харрельсон , Джордж Клуни , Брэд Питт , Пирс Броснан , Мэтт Дэймон , Дэйв Франко , Айла Фишер
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