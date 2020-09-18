Как изменились дети-актеры из фильмов 90-х

Надеемся, что вам тоже будет интересно узнать, как сложилась судьба маленьких артистов из кинолент 90-х. К тому же киноленты эти любили как взрослые, так и сами дети.

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Звезда мало рассказывает публике о своей личной жизни. Но будем надеяться, что у нее все хорошо и она счастлива. Во всяком случае, глаза у нее искрятся, как в детстве, судя по фото. Да и выглядит теперь Николь эффектнее — превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя.

Многие помнят Майкла по фильму «Трудный ребенок» , где он сыграл милого сорванца Джуниора. На этом карьера звездного юнца и закончилась. Как часто бывает в киноиндустрии, все испортил финансовый вопрос. Картина имела огромный успех, и режиссеры решили продолжить съемки. Но мать мальчика потребовала повысить ему гонорар, а бедным продюсерам пришлось согласиться, назад пути не было.

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Когда же успеха с кассой фильма не случилось, родительнице пришлось возвращать разницу через суд. Ни о каком продолжении кинокарьеры уже не было и речи, не считая разовых работ в телешоу и в нескольких сериалах.

Уйдя из сферы кино, Оливер получил профессию техника, кем и трудится в The Samples и Nural. Да, да, да! Известный когда-то Майкл трудится теперь на самой обычной работе. Конечно, несостоявшийся актер за все эти годы возмужал, добавилось морщинок на лице, но глаза его по-прежнему хулиганисты, хитры и полны оптимизма.

Талантливая Катя Горина очаровала зрителя образом маленькой Дины в фильме «Сестры» , снятом в 2001 году Сергеем Бодровым-младшим . Куда, кстати, она попала по настоянию бабушки — сама девочка не желала участвовать в кинопробах. И киноопыт получился успешным и приятным.

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Тем не менее Горина не захотела продолжать карьеру в кино, а мечтала стать кинологом. Но и кинологом барышня не стала, а закончила Петербургский институт иудаики. Правда, за это время успела мелькнуть в телесериале «Бандитский Петербург», детективе «Закон и порядок», триллере «Эхо из прошлого».

Екатерина, являясь творческой личностью, активно занимается фотографией, писательством и танцами. И не пускает СМИ в личную жизнь. А мы видим лишь то, что видим: прекрасную молодую женщину, которая, возможно, еще порадует нас яркими работами в кино!

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В 2008 году Надежда закончила МГИМО . Попробовала себя на дизайнерском поприще, выпустив коллекцию одежды под маркой «Надин». Теперь осваивает профессию режиссера: сняла фильм «Чурросы», где главная роль досталась старшей сестре Анне. Талантливый человек талантлив во всем!

Мальчик с большими доверчивыми глазами… Кто это? Конечно, 7-летний Михаил Филипчук из «Вора». Юному актеру, кстати, даже пришлось прогулять почти весь первый класс за время работы в фильме. Но это того стоило — актерские способности малыша настолько поразили режиссера Машкова, что Мишу пригласили в кинопроект «Сирота казанская». На этом все и закончилось…

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Мужчина не стал известным актером, о чем ни капли не жалеет. Он покинул родину и сейчас живет в Америке, где успешно работает программистом. Да, Михаил внешне изменился, и значительно. Но! Глаза его остались прежними — все такими же красивыми и доверчивыми, и в целом молодой человек смотрится уверенно и элегантно.

Роуэн Уитт (Матрица)

Парень с ложкой… Помните такого в «Матрице»? Это Роуэн Уитт… Его фильмография насчитывает не так много работ, зато каких… «Тайное влечение» , «Икс»…

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Роуэн с раннего детства изучал актерское мастерство и музыку (позже закончил Сиднейскую консерваторию и получил профессию музыкального исполнителя классического вокала), поэтому неудивительно, что все его роли такие запоминающиеся и яркие. Прирожденный талант, одним словом.

Причем, талант Уитта постоянно хвалят восторженные критики, описывая его как «талант, на который надо все время смотреть и размышлять». Успехов вам и дальше, великий Роуэн!