Как изменились дети-актеры из фильмов 90-х

Надеемся, что вам тоже будет интересно узнать, как сложилась судьба маленьких артистов из кинолент 90-х. К тому же киноленты эти любили как взрослые, так и сами дети.
Николь Том (Бетховен)
Николь сыграла старшую сестру в фильмах «Бетховен» и «Бетховен 2» про очаровательного сенбернара. Также в послужном списке актрисы ряд других работ: «Беверли-Хиллз, 90210», «Няня», «Мастера секса», озвучивание сериалов «Супермен», «Новые приключения Бэтмена» и «Лига справедливости: без границ» в стиле аниме. Из последнего, чем порадовала американская актриса зрителей, — картины «Rent-an-Elf» и «Миг», вышедшие в 2018 году.
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Звезда мало рассказывает публике о своей личной жизни. Но будем надеяться, что у нее все хорошо и она счастлива. Во всяком случае, глаза у нее искрятся, как в детстве, судя по фото. Да и выглядит теперь Николь эффектнее — превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя.
Майкл Оливер (Трудный ребенок)
Многие помнят Майкла по фильму «Трудный ребенок», где он сыграл милого сорванца Джуниора. На этом карьера звездного юнца и закончилась. Как часто бывает в киноиндустрии, все испортил финансовый вопрос. Картина имела огромный успех, и режиссеры решили продолжить съемки. Но мать мальчика потребовала повысить ему гонорар, а бедным продюсерам пришлось согласиться, назад пути не было.
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Когда же успеха с кассой фильма не случилось, родительнице пришлось возвращать разницу через суд. Ни о каком продолжении кинокарьеры уже не было и речи, не считая разовых работ в телешоу и в нескольких сериалах.
Уйдя из сферы кино, Оливер получил профессию техника, кем и трудится в The Samples и Nural. Да, да, да! Известный когда-то Майкл трудится теперь на самой обычной работе. Конечно, несостоявшийся актер за все эти годы возмужал, добавилось морщинок на лице, но глаза его по-прежнему хулиганисты, хитры и полны оптимизма.
Екатерина Горина (Сестры)
Талантливая Катя Горина очаровала зрителя образом маленькой Дины в фильме «Сестры», снятом в 2001 году Сергеем Бодровым-младшим. Куда, кстати, она попала по настоянию бабушки — сама девочка не желала участвовать в кинопробах. И киноопыт получился успешным и приятным.
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Тем не менее Горина не захотела продолжать карьеру в кино, а мечтала стать кинологом. Но и кинологом барышня не стала, а закончила Петербургский институт иудаики. Правда, за это время успела мелькнуть в телесериале «Бандитский Петербург», детективе «Закон и порядок», триллере «Эхо из прошлого».
Екатерина, являясь творческой личностью, активно занимается фотографией, писательством и танцами. И не пускает СМИ в личную жизнь. А мы видим лишь то, что видим: прекрасную молодую женщину, которая, возможно, еще порадует нас яркими работами в кино!
Надежда Михалкова (Утомленные солнцем)
Карьера в кино младшей дочери режиссера Никиты Михалкова и президента фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой началась в восемь лет — в фильме отца «Утомленные солнцем». Позже она снялась в картине Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка». При этом Михалкова играет так эффектно и колоритно, что не запомнить актрису сложно.
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В 2008 году Надежда закончила МГИМО. Попробовала себя на дизайнерском поприще, выпустив коллекцию одежды под маркой «Надин». Теперь осваивает профессию режиссера: сняла фильм «Чурросы», где главная роль досталась старшей сестре Анне. Талантливый человек талантлив во всем!
Михаил Филипчук (Вор)
Мальчик с большими доверчивыми глазами… Кто это? Конечно, 7-летний Михаил Филипчук из «Вора». Юному актеру, кстати, даже пришлось прогулять почти весь первый класс за время работы в фильме. Но это того стоило — актерские способности малыша настолько поразили режиссера Машкова, что Мишу пригласили в кинопроект «Сирота казанская». На этом все и закончилось…
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Мужчина не стал известным актером, о чем ни капли не жалеет. Он покинул родину и сейчас живет в Америке, где успешно работает программистом. Да, Михаил внешне изменился, и значительно. Но! Глаза его остались прежними — все такими же красивыми и доверчивыми, и в целом молодой человек смотрится уверенно и элегантно.
Роуэн Уитт (Матрица)
Парень с ложкой… Помните такого в «Матрице»? Это Роуэн Уитт… Его фильмография насчитывает не так много работ, зато каких… «Тайное влечение», «Икс»…
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Роуэн с раннего детства изучал актерское мастерство и музыку (позже закончил Сиднейскую консерваторию и получил профессию музыкального исполнителя классического вокала), поэтому неудивительно, что все его роли такие запоминающиеся и яркие. Прирожденный талант, одним словом.
Причем, талант Уитта постоянно хвалят восторженные критики, описывая его как «талант, на который надо все время смотреть и размышлять». Успехов вам и дальше, великий Роуэн!