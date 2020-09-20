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Стала известна причина смерти актера Владимира Чуприкова 

Газета.Ru и ещё 7 22 часа назад
Стала известна причина смерти актера Владимира Чуприкова
Фото: Газета.Ru
Предварительной причиной смерти российского актера Владимира Чуприкова была названа остановка сердца. Об этом на странице в Facebook сообщила его жена Наталья.
"Володя умер у себя в деревне (на даче) в Ивановской области. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Я пока в Москве. Утром выезжаю к нему", — написала она.
Дата похорон Чуприкова пока не известна, добавила вдова.
Владимир Чуприков стал известен российскому зрителю, благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Баня», «Димка-невидимка», «Папины Дочки», «Ловушка N 46», «Возвращение Мухтара», «Гагарин. Первый в космосе» и других.
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Фильмы , Папина дочка , Владимир Чуприков
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