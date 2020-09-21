Объявлены лауреаты премии «Эмми» 

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Американская телеакадемия объявила лауреатов 72-й премии «Эмми». Онлайн-трансляция мероприятия проходит в Twitter.

В номинации «Лучшая драматическая актриса» победила Зендая за роль в сериале «Эйфория» . Лучшим драматическим актером был назван Джереми Стронг , сыгравший в сериале «Наследники» , который также стал лучшим драматическим сериалом.

Премия «Эмми» — главная награда в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.