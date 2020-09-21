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Объявлены лауреаты премии «Эмми» 

Lenta.ru 4 часа назад
Объявлены лауреаты премии «Эмми»
Фото: Lenta.ru
Американская телеакадемия объявила лауреатов 72-й премии «Эмми». Онлайн-трансляция мероприятия проходит в Twitter.
Лучшим комедийным сериалом стал «Шиттс Крик». Награды «Лучший комедийный актер» и «Лучшая комедийная актриса» получили Кэтрин О'Хара и Юджин Леви, сыгравшие в этом сериале.
В номинации «Лучшая драматическая актриса» победила Зендая за роль в сериале «Эйфория». Лучшим драматическим актером был назван Джереми Стронг, сыгравший в сериале «Наследники», который также стал лучшим драматическим сериалом.
Премия «Эмми» — главная награда в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.
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Фильмы , Наследники , Эйфория , Юджин Леви , Джереми Стронг , Кэтрин О'хара
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