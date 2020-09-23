Примерно с середины 70-х годов в советском кино начали появляться работы, которые по прежним нормам можно было бы назвать «запретнымы». Одной из известнейших работ нового типа считается лента «Перед экзаменом». «Рамблер» расскажет, что же в ней такого.

Раньше было важно, чтобы в фильме считывались положительные и отрицательные персонажи с их устоявшимися принципами. А фильм «Перед экзаменом» демонстрирует жизнь молодежи, которая чаще всего просто живет без мыслей о завтрашнем дне. Живет и учится любить. Никаких особенных принципов там нет.

Только и любовь в реальной жизни редко похожа на ту, которой учили старые кинематографисты: когда вы сначала целуетесь, а в следующем кадре уже муж и жена. В жизни все происходит совсем иначе. Да и целей на ближайшую пятилетку многие юноши и девушки так и не составили. Обычно старшему поколению трудно принять такое легкомысленное отношение к жизни.

Главная героиня Татьяна находится на перепутье и совершенно не знает, что делать со своей жизнью. Никаких планов и особенных увлечений у нее нет. Единственное, что осознает девушка, что не хочет быть педагогом по велению родителей, не хочет заниматься не своим делом и подстраиваться под обстоятельства.

Череда обстоятельств сводит ее с командировочным мужчиной, общение с которым открывает ей глаза на то, какой может быть ее судьба и какой может быть ее любовь. Кстати, роль того самого мужчины, который почти на двадцать лет старше главной героини, сыграл Игорь Кваша . Его блистательную игру в этой ленте отмечают и по сей день.