Сколько стоили самые дорогие сцены в фильмах

Ни для кого не секрет, что в съемки современных голливудских фильмов вкладывают сотни миллионов долларов. «Рамблер» расскажет о самых дорогостоящих сценах кинолент.
Фото: Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка»Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка»
«Матрица: Перезагрузка»
Во второй части «Матрицы» главный герой борется с копиями агента Смита, и движением рук останавливает летящие в него пули. Эта сцена создателям фильма обошлась в 40 миллионов долларов за 17 минут, поскольку в эпизоде было задействовано огромное количество спецэффектов. Перед съемками все актеры обучались тонкостями боевых искусств на протяжении восьми месяцев.
«007: Спектр»
Кадр из фильма «007: Спектр»
Для съемок сцены фильма о Джеймсе Бонде были заказаны десять автомобилей. Семь из них были разбиты всего за одну ночь. И все это ради четырехсекундной сцены. За ролик с автомобилями создателям картины пришлось заплатить 32 миллиона долларов.
«Пароль “Рыба-меч”»
Кадр из фильма «Пароль “Рыба-меч”»
Самая дорогая сцена картины обошлась создателям в 13 миллионов долларов. В эпизоде был задействован вертолет CH-54 Flying Crane и привязанный к нему автобус. Во время полета техника врезалась в небоскребы и другие здания. По сюжету оборвались тросы, автобус перевернулся и из него выпали люди. Большая часть той суммы ушла на создание дорогостоящих и сложных спецэффектов.