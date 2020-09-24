Сколько стоили самые дорогие сцены в фильмах

Ни для кого не секрет, что в съемки современных голливудских фильмов вкладывают сотни миллионов долларов. «Рамблер» расскажет о самых дорогостоящих сценах кинолент.

Фото: Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка» Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка»

«Матрица: Перезагрузка»

Во второй части «Матрицы» главный герой борется с копиями агента Смита, и движением рук останавливает летящие в него пули. Эта сцена создателям фильма обошлась в 40 миллионов долларов за 17 минут, поскольку в эпизоде было задействовано огромное количество спецэффектов. Перед съемками все актеры обучались тонкостями боевых искусств на протяжении восьми месяцев.

«007: Спектр»

Кадр из фильма «007: Спектр»

Для съемок сцены фильма о Джеймсе Бонде были заказаны десять автомобилей. Семь из них были разбиты всего за одну ночь. И все это ради четырехсекундной сцены. За ролик с автомобилями создателям картины пришлось заплатить 32 миллиона долларов.

«Пароль “Рыба-меч”»

Кадр из фильма «Пароль “Рыба-меч”»