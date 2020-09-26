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На Netflix выйдет российская документалка про тюрьму

runews24.ruиещё 3
5 часов назад
Первой документальной лентой из России станет станет фильм «Кресты» режиссера Ангелины Голиковой. Об этом сообщил правообладатель картины «Россия-1».
Картина расскажет историю бывшего следственного изолятора, открытого в конце XIX века. Также речь в фильме пойдет о знаменитых заключенных, в разное время содержавшихся в стенах «Крестов»: Иосиф Бродский, Константин Рокоссовский, Казимир Малевич и прочие.
Картина выйдет на оригинальном языке с английскими субтитрами. Релиз назначен на 1 января 2021 года.
Фильмы,Крест,Константин Рокоссовский,Ангелина Голикова,Казимир Малевич,Иосиф Бродский,Netflix,ФСИН,
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