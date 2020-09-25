Что сказал Сталин, увидев «Молодую гвардию» 

Фильм Сергея Герасимова "Молодая гвардия", снятый по одноименному роману Александра Фадеева, вышел в 1948 году. Как и другие картины, перед премьерой его должен был посмотреть лично Иосиф Сталин. "Рамблер" рассказывает, как он отреагировал на фильм.
Картина основана на реальных событиях. Действие разворачивается в 1942-1943 годах. В оккупированном городе Краснодоне создали подпольную антифашистскую организацию «Молодая гвардия», в которую входили около ста молодых парней и девушек. Они пытались организовать вооруженное восстание, однако почти все были расстреляны.
Роли в фильме сыграли актеры-дебютанты, так как изначально это был студенческий спектакль во ВГИКе. Среди них — еще неизвестные тогда Нонна Мордюкова, Сергей Бондарчук, Инна Макарова, Евгений Моргунов и другие. Артисты специально встречались с семьями погибших, чтобы точнее передать своих персонажей.
Перед выходом фильм дали посмотреть Иосифу Сталину.
"Это историческая неправда", — сказал он, комментируя некоторые эпизоды "Молодой гвардии".
По мнению Политбюро, в картине неверно показано отступление Красной армии.
"Общее мнение таково: не освещена роль партийной организации в борьбе с захватчиками. Вместо этого чрезвычайно подробно показана паника и неорганизованность, предшествующая приходу немцев. Такой фильм выпускать нельзя", — заявил Вячеслав Молотов.
Из-за этого пришлось переснять многие сцены, а некоторые вообще вырезать. Так, Сталину не понравился персонаж Шульга, которого сыграл Александр Хвыля, и его пришлось убрать. Кроме того, он посчитал, что фильм слишком затянут, и вторая серия не нужна. Но, на удивление, Герасимову удалось переубедить Сталина.
Уже после фильм не раз перемонтировали из-за появления новых исторических фактов. Однако восемь участников проекта за "Молодую гвардию" даже получили Сталинскую премию.