Что сказал Сталин, увидев «Молодую гвардию» 

Картина основана на реальных событиях. Действие разворачивается в 1942-1943 годах. В оккупированном городе Краснодоне создали подпольную антифашистскую организацию «Молодая гвардия», в которую входили около ста молодых парней и девушек. Они пытались организовать вооруженное восстание, однако почти все были расстреляны.

Перед выходом фильм дали посмотреть Иосифу Сталину.

"Это историческая неправда", — сказал он, комментируя некоторые эпизоды "Молодой гвардии".

По мнению Политбюро, в картине неверно показано отступление Красной армии.

"Общее мнение таково: не освещена роль партийной организации в борьбе с захватчиками. Вместо этого чрезвычайно подробно показана паника и неорганизованность, предшествующая приходу немцев. Такой фильм выпускать нельзя", — заявил Вячеслав Молотов.

Из-за этого пришлось переснять многие сцены, а некоторые вообще вырезать. Так, Сталину не понравился персонаж Шульга, которого сыграл Александр Хвыля , и его пришлось убрать. Кроме того, он посчитал, что фильм слишком затянут, и вторая серия не нужна. Но, на удивление, Герасимову удалось переубедить Сталина.

Уже после фильм не раз перемонтировали из-за появления новых исторических фактов. Однако восемь участников проекта за "Молодую гвардию" даже получили Сталинскую премию.