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Семь напряженных фильмов о предательстве 

Анастасия Иванова 1 час назад
Семь напряженных фильмов о предательстве
Фото: Кадр из фильма «Афера под прикрытием»
К сожалению, предательства в нашей жизни — довольно частое явление. Причем, как правило, они подстерегают нас там, где мы совсем не ждем. «Рамблер» сделал подборку фильмов о «ножах» в спину.

«Красный воробей»

Специально обученная русская разведчица по имени Доминика получает задание разоблачить агента ЦРУ Натаниэля Нэша. Девушка соблазняет его, чтобы потом вывести на чистую воду, но сама не замечает, как влюбляется. У героев начинается бурный роман. Но отношения двух спецагентов становятся угрозой безопасности для обеих стран. Доминика переходит на сторону ЦРУ и начинает мстить своим бывшим начальникам, а также пытается выявить предателя в Вашингтоне.

«Солт»

Эвелин Солт — штатная сотрудница ЦРУ. По крайней мере, так все думают, пока русский шпион перебежчик не рассказывает ей, а также ее начальству и коллегам из конкурирующих спецслужб, что на самом деле Эвелин Солт — внедренный агент-убийца и часть грандиозного, еще советского заговора. Теперь героине надо бежать, чтобы доказать свою невиновность. Ну или для того, чтобы выполнить задание советских хозяев.

«Предатель»

Самир Хорн — бывший офицер отдела специальных операций — сбегает из тюрьмы в Йемене. Вырвавшись на свободу, он сразу же собирает отряд, состоящий из исламских фундаменталистов, и начинает планировать очередной грандиозный теракт. За расследование дела берется агент ФБР Рой Клэйтон, которому хорошо известно о связях Самира с крупными террористическими организациями. Когда Клэйтон, наконец, ловит террориста, ему открывается вся правда об истинной миссии Хорна.

«Сноуден»

Эдвард Сноуден мог бы прожить жизнь обычного американца среднего класса, наслаждаясь обилием материальных благ и не предъявляя особых претензий на исключительность. Но его амбициозность, обостренное чувство справедливости и неравнодушие сыграли свою роль — жизнь Сноудена сделала кардинальный разворот. Теперь его перспективы туманны, связи с родными оборваны, но его заслуга останется в истории. Ведь мир впервые в глобальных масштабах узнал правду и избавился от «розовых очков».

«Афера под прикрытием»

Специальный агент Роберт Мазур всю жизнь работает под прикрытием, раскрывая каналы поставок во Флориду наркотиков и оружия. Собравшись уже было на пенсию, Мазур натыкается на ниточку, которая может привести его и таможенную службу к деньгам и финансовым активам наркокартеля Пабло Эскобара. Теперь под видом коррумпированного банкира Боба Музелло он должен втереться в доверие к людям, которые убивают при малейшем подозрении в «крысятничестве».
Видео дня. Архивные фото со съемок «Джентльменов удачи»
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Фильмы , Афера под прикрытием , Солт , Сноуден , Предатель , Красный воробей , Эдвард Сноуден , ФБР , ЦРУ , Федеральная таможенная служба
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