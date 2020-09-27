Семь напряженных фильмов о предательстве 

К сожалению, предательства в нашей жизни — довольно частое явление. Причем, как правило, они подстерегают нас там, где мы совсем не ждем. «Рамблер» сделал подборку фильмов о «ножах» в спину.

Специально обученная русская разведчица по имени Доминика получает задание разоблачить агента ЦРУ Натаниэля Нэша. Девушка соблазняет его, чтобы потом вывести на чистую воду, но сама не замечает, как влюбляется. У героев начинается бурный роман. Но отношения двух спецагентов становятся угрозой безопасности для обеих стран. Доминика переходит на сторону ЦРУ и начинает мстить своим бывшим начальникам, а также пытается выявить предателя в Вашингтоне.

Эвелин Солт — штатная сотрудница ЦРУ. По крайней мере, так все думают, пока русский шпион перебежчик не рассказывает ей, а также ее начальству и коллегам из конкурирующих спецслужб, что на самом деле Эвелин Солт — внедренный агент-убийца и часть грандиозного, еще советского заговора. Теперь героине надо бежать, чтобы доказать свою невиновность. Ну или для того, чтобы выполнить задание советских хозяев.

Самир Хорн — бывший офицер отдела специальных операций — сбегает из тюрьмы в Йемене. Вырвавшись на свободу, он сразу же собирает отряд, состоящий из исламских фундаменталистов, и начинает планировать очередной грандиозный теракт. За расследование дела берется агент ФБР Рой Клэйтон, которому хорошо известно о связях Самира с крупными террористическими организациями. Когда Клэйтон, наконец, ловит террориста, ему открывается вся правда об истинной миссии Хорна.

Эдвард Сноуден мог бы прожить жизнь обычного американца среднего класса, наслаждаясь обилием материальных благ и не предъявляя особых претензий на исключительность. Но его амбициозность, обостренное чувство справедливости и неравнодушие сыграли свою роль — жизнь Сноудена сделала кардинальный разворот. Теперь его перспективы туманны, связи с родными оборваны, но его заслуга останется в истории. Ведь мир впервые в глобальных масштабах узнал правду и избавился от «розовых очков».