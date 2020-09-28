В 1990 году на экраны вышел фильм Виталия Мельникова «Царская охота», снятый по мотивам одноименной пьесы Леонида Зорина . История княжны Таракановой, которая объявила себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны и заявила о праве на российский престол, неожиданно вызвала гнев зрителей и нелестные отзывы в адрес исполнителей главных ролей, Николая Еременко и Анны Самохиной. О том, чем же не угодила историческая драма зрителям, рассказывает «Рамблер».

Актерский состав «Царской охоты» был по-настоящему звездным: уже упомянутые Николай Еременко и Анна Самохина, Олег Табаков , Михаил Конкин, Светлана Крючкова … Последня за роль Екатерины II в фильме получила «Нику» и восторженные отзывы телезрителей. А вот актерам, воплотившим на экране образы графа Алексея Орлова и Елизаветы Таракановой, повезло меньше. Отзывы о работе Еременко и Самохиной были очень неоднозначными.

В редакции газет посыпались гневные письма от старшего поколения зрителей, которые называли актеров бесстыдниками. Дело в том, что в «Царской охоте» было несколько откровенных сцен, по сегодняшним меркам весьма невинных. Но в то время зрители посчитали эпизоды слишком смелыми и осудили актеров, принимавших в них участие, и режиссера, посчитавшего подобные сцены уместными.

Правда, о скандале, вспыхнувшем было вокруг фильма, быстро забыли: на экраны стали выходить картины, куда более смелого содержания. А Анну Самохину и Николая Еременко нарекли главными секс-символами русского кино 80-90-х годов XX века.