Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Как историческая драма «Царская охота» вызвала скандал 

Александра Нечаева 12 часов назад
В 1990 году на экраны вышел фильм Виталия Мельникова «Царская охота», снятый по мотивам одноименной пьесы Леонида Зорина. История княжны Таракановой, которая объявила себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны и заявила о праве на российский престол, неожиданно вызвала гнев зрителей и нелестные отзывы в адрес исполнителей главных ролей, Николая Еременко и Анны Самохиной. О том, чем же не угодила историческая драма зрителям, рассказывает «Рамблер».
Актерский состав «Царской охоты» был по-настоящему звездным: уже упомянутые Николай Еременко и Анна Самохина, Олег Табаков, Михаил Конкин, Светлана Крючкова… Последня за роль Екатерины II в фильме получила «Нику» и восторженные отзывы телезрителей. А вот актерам, воплотившим на экране образы графа Алексея Орлова и Елизаветы Таракановой, повезло меньше. Отзывы о работе Еременко и Самохиной были очень неоднозначными.
В редакции газет посыпались гневные письма от старшего поколения зрителей, которые называли актеров бесстыдниками. Дело в том, что в «Царской охоте» было несколько откровенных сцен, по сегодняшним меркам весьма невинных. Но в то время зрители посчитали эпизоды слишком смелыми и осудили актеров, принимавших в них участие, и режиссера, посчитавшего подобные сцены уместными.
Правда, о скандале, вспыхнувшем было вокруг фильма, быстро забыли: на экраны стали выходить картины, куда более смелого содержания. А Анну Самохину и Николая Еременко нарекли главными секс-символами русского кино 80-90-х годов XX века.
Комментарии
Фильмы , Видео , Леонид Зорин , Алексей Орлов , Виталий Мельников , Николай Еременко , Светлана Крючкова , Олег Табаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагические судьбы известных актрис 50-х годов
Трагические судьбы известных актрис 50-х годов
Новая «Битва экстрасенсов» привела в ярость зрителей
Новая «Битва экстрасенсов» привела в ярость зрителей
Что стало со звездой «Кривого зеркала»
Что стало со звездой «Кривого зеркала»
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
К чему приводят актерские розыгрыши
44:13
К чему приводят актерские розыгрыши
Актеры
Красавица-актриса, ставшая звездой лишь в 87 лет
09:53
Красавица-актриса, ставшая звездой лишь в 87 лет
Актеры
Главные скандалисты советского кино
44:00
Главные скандалисты советского кино
Актеры
Строгая леди советского кино
10:03
Строгая леди советского кино
Актеры
Как за копейки сняли культовый российский фильм
31:32
Как за копейки сняли культовый российский фильм
Фильмы
Почему Людмилу Максакову называют дочерью Сталина
44:12
Почему Людмилу Максакову называют дочерью Сталина
Актеры
Как Леонид Филатов стал символом кино 80-х
44:15
Как Леонид Филатов стал символом кино 80-х
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение