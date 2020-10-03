Черно-белые фильмы, от которых нельзя оторваться

Индустрия кино с каждым годом развивается все активнее, но черно-белые фильмы все равно не теряют своего шарма. Отточенные сценарии, выразительная актерская игра и сильная режиссура — все это вызывает у зрителей глубокие эмоции во время просмотра. «Рамблер» сделал подборку черно-фильмов, от которых просто невозможно оторваться.

Эту культовую картину просто невозможно было не упомянуть в этой подборке. Главные герои — два бедных чикагских музыканта, которые садятся на поезд и вместе с женским музыкальным коллективом сбегают на юг страны. Но для того, чтобы получить эту работу, им пришлось облачиться в платья и прикинуться женщинами. А все потому что они стали свидетелями преступления, и теперь гангстеры хотят убить их.

«Ямочки»

Светлый музыкальный фильм уже давным-давно стал классикой кинематографа. По сюжету обаятельная шестилетняя сирота Сильвия по прозвищу «Ямочки» зарабатывает на жизнь уличным пением, а ее дедушка промышляет мелким воровством, чтобы свести концы с концами. Но однажды Сильвию и ее друзей приглашают выступить в дом богатой госпожи Каролины Дрю, и здесь история приобретает новый оборот.

Фильм о беззаботной авантюристке, роль которой исполнила Одри Хепберн . Ее героиня путает имена, хранит телефон в чемодане под кроватью, убегает из квартиры через окно и грезит ювелирным магазином «Tiffany & Co.» . Когда Холли найдет место, где ей будет так же спокойно, как у «Tiffany & Co.», она перестанет бежать от жизни и даст имя своему коту.

Картина рассказывает о жизни медиамагната, использующего деньги и власть для удовлетворения собственных прихотей. Действие разворачивается на фоне журналистского расследования, цель которого — выяснить, почему Кейн произнес перед смертью слово rosebud («розовый бутон»).

Гениальный фильм об истории любви, о начале войны, о Касабланке — городе на острие между США и нацистской Европой. Главный герой Рик изо всех сил старается сохранять нейтралитет, но все его напускное безразличие улетучивается при встрече с Ильзой — его любовью, которая расцвела в Париже, среди войны и разрухи.

«Похитители велосипедов»

Послевоенный Рим, давно неработающий Антонио Рикки вне себя от радости — он наконец-то находит работу. Но в первый же трудовой день у него украли велосипед, без которого невозможно работать! Вместе с маленьким сыном Бруно он пытается найти в огромном городе украденный велосипед, от которого зависит жизнь его семьи.

«Бульвар сансет»

Картина посвящена истории неудачливого сценариста Джо Гиллиса. Когда все его попытки покорить Голливуд оказываются тщетными, судьба случайно заносит его в особняк звезды немого кино Нормы Десмонд. Мужчина остается там жить. Он вынужден идти на сделки с совестью, чтобы достичь признания и славы.