Почему фильму «Человек-амфибия» предрекали провал 

В 1962 году на экраны вышел фильм «Человек-амфибия», быстро завоевавший невероятную популярность. Но мало кто знает, что в успех картины практически никто не верил, а ее съемки считали авантюрой. «Рамблер» рассказывает, по какой причине так происходило.

За сценарий фильма по роману Александра Беляева долгие десять лет никто категорически не хотел браться. Режиссеров пугала необходимость подводных съемок, которые в то время были предприятием невероятно сложным. Даже профессионалы-кинематографисты в Голливуде не рискнули взяться за экранизацию произведения о человеке с жабрами. А вот в Советском Союзе нашелся человек, которого сложности подводных съемок не испугали. Сценарием заинтересовался режиссер Владимир Чеботарев , у которого уже был опыт работы в научно-популярном кино.

За рубежом, узнав о том, что советский режиссер отважился на съемки такого сложного фильма, в прямом смысле слова покрутили пальцем у виска. Рискованный шаг назвали авантюрой, а в газете «New York Times» вышла статья, автор которой предрекал «Человеку-амфибии» абсолютный провал. Упоминали о том, что сам Уолт Дисней с самыми передовыми возможностями своей студии отказался от экранизации романа Беляева из-за невероятной сложности съемок под водой. В то, что Чеботареву удастся обойти Диснея, конечно, никто не верил. Несмотря ни на что, режиссер взялся за работу над картиной.

Надо отметить, что на киностудии «Ленфильм» в успех фильма тоже не особо верили. Руководство решило, что «Человек-амфибия» станет очередным детским фильмом с ограниченным бюджетом. Но все вышло совсем не так.

Для консультаций по подводным съемкам Чеботарев планировал воспользоваться услугами знаменитого Жака-Ива Кусто, который, кстати, проектом заинтересовался. Однако стороны не сошлись в материальной составляющей. Консультантами стали первый чемпион СССР по подводному спорту Рэм Стукалов и аквалангист Владлен Кебкало.

Разумеется от Владимира Коренева Анастасии Вертинской , исполнявших в фильме главные роли, потребовалась серьезная подготовка. Им предстояло много времени проводить под водой, поэтому нужны были тренировки. Актеры в прямом смысле слова не вылезали из бассейна, учась правильно задерживать дыхание и вести себя под водой.

Подводные съемки с артистами снимали по особому принципу, придуманному режиссером. Актеры опускались под воду с аквалангами и в окружении ассистентов. Достигнув необходимой глубины, артисты снимали акваланги, передавали их ассистентам, которые уплывали из кадра, и начиналась съемка. Каждый эпизод снимали поэтапно: минуту-полторы оператор снимал актеров, затем им вновь возвращали акваланги, они дышали, а затем вновь приступали к работе.

Работать было сложно, но результат того стоил. Правда, критики довольно холодно высказывались о фильме после его выхода на экраны: сетовали на то, что экранизация ушла довольно далеко от текста романа и утверждали, что ее скоро забудут. А вот зрители думали совершенно иначе: попасть на премьеру фильма было столько желающих, что им пришлось стоять в проходах между рядами. «Человек-амфибия» вошел в список лучших фильмов за всю историю советского проката, заняв в этом рейтинге 11 место.