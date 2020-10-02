Порой мы смотрим на медийную личность и задаемся вопросом: а какой этот человек в момент, когда его никто не видит? Какой он наедине с собой?

Но с некоторыми людьми все проще — им некогда «держать лицо». Особенно, когда ты пытаешься кого-то спасти…

В декабре 2016 года сердца сотен тысяч людей разбились. Под Сочи в авиакатастрофе погибла Елизавета Глинка, которую еще называли Доктор Лиза.

То, что она успела сделать при жизни достойно экранизации. Но охватить всю жизнь этой невероятной женщины в одной киноленте невозможно. Да и зачем? Вы все поймете о человеке просто заглянув в 1 его день. Именно на это решили сделать ставку создатели картины «Доктор Лиза» киностудия «КИТ». Фильм основан на дневниках Елизаветы и воспоминаниях ее семьи и друзей.

Рафаел Минасбекян (генеральный продюсер фильма) говорит, что команда постаралась сделать фильм, после просмотра которого, каждый зритель мог бы разделить чувство благодарности к женщине, которая переживала чужую боль острее своей.

Съемки проходили в одной из московских больниц, а также на Павелецком вокзале: именно сюда каждую среду приезжала раздавать еду бездомным команда доктора Лизы. Какие — то сцены были сняты в штаб-квартире благотворительной организации и даже в квартире Елизаветы Петровны Глинки.

Съемки фильма завершились в 2019 году, а премьера состоится 22 октября 2020 года!

Но этого фильма не было бы без поддержки неравнодушных людей и компаний. Ведущий оператор наружной рекламы в Московской области и Новой Москве — «Восток-Медиа» оказал партнерскую поддержку создателям этой киноленты.