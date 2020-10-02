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Доктор Лиза — что за человек стоит за этим именем? Увидим в октябре! 

Партнерский материал 7 часов назад
Доктор Лиза — что за человек стоит за этим именем
Фото: Пресс-служба
Порой мы смотрим на медийную личность и задаемся вопросом: а какой этот человек в момент, когда его никто не видит? Какой он наедине с собой?
Но с некоторыми людьми все проще — им некогда «держать лицо». Особенно, когда ты пытаешься кого-то спасти…
В декабре 2016 года сердца сотен тысяч людей разбились. Под Сочи в авиакатастрофе погибла Елизавета Глинка, которую еще называли Доктор Лиза.
То, что она успела сделать при жизни достойно экранизации. Но охватить всю жизнь этой невероятной женщины в одной киноленте невозможно. Да и зачем? Вы все поймете о человеке просто заглянув в 1 его день. Именно на это решили сделать ставку создатели картины «Доктор Лиза» киностудия «КИТ». Фильм основан на дневниках Елизаветы и воспоминаниях ее семьи и друзей.
Рафаел Минасбекян (генеральный продюсер фильма) говорит, что команда постаралась сделать фильм, после просмотра которого, каждый зритель мог бы разделить чувство благодарности к женщине, которая переживала чужую боль острее своей.
В фильме мы увидим наших любимых актеров: Чулпан Хаматова (в роли Елизаветы Глинки), которая была лично знакома с Доктором Лизой; супруга Елизаветы сыграл польский актер Аджей Хыра. Кроме того, в актерский состав вошли: Андрей Бурковский, Контантин Хабенский, Евгений Писарев и другие актеры.
Съемки проходили в одной из московских больниц, а также на Павелецком вокзале: именно сюда каждую среду приезжала раздавать еду бездомным команда доктора Лизы. Какие — то сцены были сняты в штаб-квартире благотворительной организации и даже в квартире Елизаветы Петровны Глинки.
Съемки фильма завершились в 2019 году, а премьера состоится 22 октября 2020 года!
Но этого фильма не было бы без поддержки неравнодушных людей и компаний. Ведущий оператор наружной рекламы в Московской области и Новой Москве — «Восток-Медиа» оказал партнерскую поддержку создателям этой киноленты.
Фильмы , Андрей Бурковский , Рафаел Минасбекян , Евгений Писарев , Чулпан Хаматова
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