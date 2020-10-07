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«Союзмультфильм» удалил популярные советские мультфильмы с YouTube 

Газета.Ru и ещё 4 6 часов назад
С YouTube пропали советские мультфильмы
Фото: Газета.Ru
Студия "Союзмультфильм" удалила с официального канала на YouTube мультфильмы "Трое из Простоквашино", "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Винни-Пух", "Веселая карусель" и еще тысячу других популярных анимационных картин, сообщает НСН.
Уточняется, что киностудия заключила контракт с платным онлайн-кинотеатром Premier, и теперь мультфильмы будут доступны на этой площадке.
Советские мультфильмы можно посмотреть на других каналах видеосервиса, однако в худшем качестве. По состоянию на 6 октября на канале "Союзмультфильма" были опубликованы только три советских мультфильма: "Красная Шапочка" (1937), "Дядя Степа" (1938) и первый мультфильм, выпущенный на студии в 1936 году -"В Африке жарко".
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Фильмы , Советские мультфильмы , Малыш и Карлсон , Трое из Простоквашино , Бременские музыканты , Красная шапочка , Веселая карусель
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