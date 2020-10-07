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Что смотреть, если вам нравится немецкое кино

Анастасия Иванова
55 минут назад
Германия подарила нам множество отличных актеров и картин. «Рамблер» сделал подборку лучших немецких фильмов, которые стоит посмотреть.
Что смотреть, если вам нравится немецкое кино
Фото: Кадр из фильма «Феникс»Кадр из фильма «Феникс»

«Феникс»

Действие фильма происходит в конце Второй мировой войны. Певице Нелли чудом удалось выжить в Освенциме, получив серьезные травмы после выстрела в лицо. Девушка обратилась к пластическому хирургу, однако он не смог восстановить ее прошлый облик, поэтому в Берлин она возвращается другим человеком. Нелли придется столкнуться с предательством от людей из ее прошлой жизни. Концовку фильма признали одной из самых грустных в кинематографе XXI века.

«Виктория»

Кадр из фильма «Виктория»
Девушка по имени Виктория совсем недавно переехала из Испании в Германию. Выходя из местного бара, она знакомится с ребятами, которые обещают показать ей «настоящий Берлин». Однако их ночная экскурсия быстро превращается в заранее запланированное ограбление банка. Особенность фильма заключается в том, что весь 140-минутный хронометраж снят одним непрерывным дублем.

«Жена полицейского»

Кадр из фильма «Жена полицейского»
По сюжету, муж, жена и их маленькая дочка живут в крохотной квартире. Мужчина работает в полиции, а его супруга ведет хозяйство и воспитывает ребенка. С первого взгляда может показаться, что все счастливы, однако это далеко не так. Жена полицейского регулярно подвергается домашнему насилию. Ей приходится все это терпеть, чтобы уберечь ребенка.
Фильмы,Виктория,Феникс,
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