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«Союзмультфильм» опроверг информацию об участии Билана в озвучке мультфильме «Чебурашка» 

Teleprogramma.pro и ещё 3 7 часов назад
«Союзмультфильм»: Билан не будет крокодилом
Фото: @bilanofficial
Одним из новых проектов студии «Союзмультфильм» станет совместная с каналом «Россия 1» и студией Yellow, Black&White полнометражная интерпретация мультфильма «Крокодил Гена и Чебурашка». И не так давно в личном профиле поп-исполнителя Димы Билана появилось заявление музыканта о том, что он споет одну из песен этой классический анимации.
Примечательно, что в руках у Билана был именно Крокодил Гена. Записанное победителем «Евровидения» видео с мягкой игрушкой стало основанием для СМИ и поклонников считать Билана новым исполнителем песни популярного персонажа и именно для нового же проекта.
Однако пресс-секретарь киностудии Марина Малыгина опровергла предположение общественности.

«Участие в фильме Билану приписали СМИ», — объяснила женщина.

Малыгина добавила, что певец будет участвовать в другом проекте — онлайн-концерте, где прозвучат известные хиты детских мультсериалов.
Отметим, что съемки мультфильма про дружелюбного хищника стартуют в 2021 году. Ранее продюсеры киностудии упомянули об участии Дмитрия Хрусталева в новых сериях « Ну, погоди». Артист озвучит роль Зайца. А Волк заговорит голосом Гарика Харламова.
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Фильмы , Чебурашка , Гарик Харламов , Дима Билан , Дмитрий Хрусталев
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