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Неизвестные факты об индийском кино, о которых никто не подозревал 

Мира Маркина 5 часов назад
Неизвестные факты об индийском кино
Фото: depositphotos.com
Картины, произведенные в "Болливуде", неслучайно пользуются популярностью по всему миру. Танцы, песни, роковые страсти и завораживающие костюмы — все это не дает оторвать взгляд от происходящего на экране. Но что остается за кадром любимых картин? Выяснял "Рамблер".

Скрытые смыслы

Если актриса в кадре падает в обморок, в большинстве случаев это говорит о ее беременности. Задутая у кровати свеча свидетельствует о том, что герой покинул этот мир. Если же персонаж неожиданно отращивает бороду, это сигнализирует о проблемах в личной жизни.

Помощник-дерево

Просматривая старые индийские фильмы, можно заметить, что главные герои чаще всего признаются в любви друг другу, танцуя возле дерева. Все дело в том, что чаще всего актеры не умели танцевать, поэтому дерево отчасти заполняло кадр и в разы упрощало им задачу.

Распущенность и скромность

Отношение к поцелуям и другим телесным проявлениям любви в индийском кинематографе неоднозначное. В 1933 году в немом фильме "Карма" актриса Девика Рани в течение целых четырех минут целует своего мужа на экране. Но уже в 1954-м 13 тысяч индийских женщин обращаются к Джавахарлалу Неру с просьбой повлиять на кинематограф. По их мнению, он стал слишком распущенным и начал пагубно влиять на молодежь.

Актер одной роли

Джагдиш Радж сыграл полицейского в 144 фильмах, после чего попал в Книгу рекордов Гиннесса как "Самый типичный актер".
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