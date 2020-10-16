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Фильмы с незаслуженно низким рейтингом 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Фильмы с незаслуженно низким рейтингом
Фото: Кадр из фильма «Побудь в моей шкуре»
Иногда бывает, что оценки кинокритиков и обычной аудитории кардинально расходятся. «Рамблер» сделал подборку картин с незаслуженно низким рейтингом.

«Побудь в моей шкуре»

Фильм является вольной адаптацией одноименного романа Мишеля Фейбера. По сюжету, инопланетянка в облике земной девушки охотится на мужчин. Она их одурманивает и переправляет своим соплеменникам, которые готовят из них еду. Однако спустя время Девушка начинает привязываться к жителям Земли. Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.

«Враг»

Кадр из фильма «Враг»
Преподаватель истории берет в прокате комедию, которая позже его ни коем образом не впечатлила. Однако его заинтересовал один из эпизодов, где играет актер, который выглядит в точности, как и он сам. После этого мужчина прикладывает все усилия, чтобы найти собственного двойника. Главную роль в картине исполнил Джейк Джилленхол.

«Ной»

Кадр из фильма «Ной»
Фильм рассказывает историю библейского персонажа Ноя и Всемирного потопа. Герой, поняв, что человечество ждет неминуемая гибель, принялся за строительство ковчега, который должен защитить его семью от бушующих волн. Люди, прослышавшие о строительстве корабля и опасающиеся за свою жизнь, тоже захотели спастись, однако для них уже не было места на Ноевом ковчеге. Главную роль в картине исполнил Рассел Кроу.
Комментарии 1
Фильмы , Ной , Побудь в моей шкуре , Враг , Скарлетт Йоханссон , Мишель Фейбер , Рассел Кроу
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