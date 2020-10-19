Первая русская документалка, которую увидит весь мир

Зрители со всего мира впервые увидят российский документальный фильм. Как выяснил "Рамблер", проект телеканала "Россия 1" "Кресты" (производство студии «Остров» Сергея Мирошниченко) купит всемирно известная стриминговая платформа Netflix.
Кадр из фильма "Кресты"
"Документальный фильм "Кресты" появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях. Среди них 36-й Варшавский кинофестиваль, один из самых престижных в мире", — сообщается в пресс-релизе.
Интересно, что фильм расскажет об одной из старейших тюрем России, расположенной в самом сердце Санкт-Петербурга. За почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах повыли тысячи самых разных людей, среди которых генералы, поэты, воры, ученые, революционеры, серийные убийцы и инженеры. Именно в "Крестах" отбывали срок художник Казимир Малевич, маршал Константин Рокоссовский, поэт Иосиф Бродский и другие выдающиеся умы.
Кадр из фильма "Кресты"
Интересно, что на американской платформе фильм покажут в оригинале — на русском языке с английскими субтитрами. Авторы сценария — Сергей Мирошниченко и Елизавета Конякина. Режиссер Ангелина Голикова, оператор-постановщик — Юрий Ермолин.