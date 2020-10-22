Что смотреть в кино с 22 октября

Несмотря на некоторые сложности, связанные с посещением кинотеатров во время пандемии, зрители продолжают смотреть фильмы на больших экранах, а прокатчики радовать посетителей премьерами. Некоторые из них — в материале “Рамблера”.

“Доктор Лиза”

В центре сюжета — один день из жизни врача Елизаветы Галкиной, которая готовится к семейному торжеству: юбилею свадьбы с супругом Глебом. Планируя праздник, она освободила себе целый день, чтобы побыть с родными, нужно лишь на несколько минут заехать в Фонд “Справедливая помощь”. Обещавшая быть краткой поездка оказывается полна неожиданностей.

“Дедушка НЕлегкого поведения”

Пенсионер по имени Эд в супермаркете сцепился с охранником, после чего, по совету полицейских, дочь перевозит его в свой дом, чтобы дедуля был под присмотром. Эд не слишком рад переезду, но еще больше этот факт бесит его внука Питера, которому пришлось отдать деду любимую комнату. Некогда любимый дед становится для мальчика врагом номер один. Питер во что бы то ни стало намерен вернуть себе свою комнату и объявляет деду настоящую войну.