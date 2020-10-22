Какая связь между кинематографом и наружной рекламой 

21 октября, за день до официальной премьеры, оператор наружной рекламы «Восток-Медиа» организовал закрытый показ фильма «Доктор Лиза».

Картина рассказывает об одном дне Елизаветы Глинки — невероятной женщины, для которой чужая боль была важнее, чем ее собственные интересы.

Событие стало глотком свежего воздуха: в неформальной обстановке кинотеатра «Москва» представители рекламного сообщества и бизнеса смогли одними из первых посмотреть фильм и обсудить последние новости. Тем более, что возможностей собраться и пообщаться с друзьями и коллегами в этом году стало в разы меньше.

Пресс-служба

Первым выступил Алексей Сергеевич Митрюшин, управляющий партнер «Восток-Медиа». Он рассказал о том, какую большую поддержку оператор оказал фильму: сотни билбордов по Москве и Подмосковью, размещение рекламы фильма «Доктор Лиза» на радио и в интернете через ресурсы партнеров. Ведь позиция оператора «Восток-Медиа» — помогать и поддерживать, именно поэтому было принято и озвучено на мероприятии решение о специальных условиях и ценах на 2021 год для партнеров.

Далее он передал слово ведущему продюсеру фильма Александру Бондарев и режиссеру — постановщику Оксане Карас

«Выражаю огромную благодарность компании «Восток-Медиа» и их партнерам. Помощь пришла, когда была, как воздух, необходима», — сказал Александр Бондарев.

Эта картина для него крайне важна, ведь он лично знал Доктора Лизу. Она была его близким другом, а сам продюсер долгое время был волонтером фонда.

В декабре 2016 года Елизавета Глинка трагически погибла и это стало сильнейшим ударом для всех, кто ее знал. А в январе 2017 года началась работа над созданием сценария. И вот в этом году картина вышла на широкий экран.

Гости закрытого показа поделились своими впечатлениями от просмотра:

«Очень трогательный фильм! Актерский состав мощный. Елизавета Глинка навсегда в наших сердцах».

«Безумно трогательный фильм! До глубины души!»

С 22 октября фильм «Доктор-Лиза» будет идти во всех крупных кинотеатрах, и у каждого появится возможность прожить 1 день с легендарной Лизой, добрым Доктором, которая помогала всем, кто в этом нуждался.