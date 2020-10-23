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Какие сцены вырезали из фильма «Москва слезам не верит» 

Александра Нечаева 4 часа назад
Часто случается, что между сценарием фильма и его окончательным вариантом, который в итоге видят зрители, есть существенная разница. Иногда в ходе работы переписывают финал, что-то добавляют, а иногда по разным причинам удаляют целые сюжетные линии, порой даже те, которые уже были отсняты. Так произошло со знаменитым фильмом Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»: режиссеру пришлось вырезать из фильма значительный объем материала. О том, что было удалено из картины, рассказывает «Рамблер».
Зрители наверняка помнят, что в конце первой серии нам показывают Катерину, склонившую голову над книгами, у нее маленькая дочь, работа, учеба… Нельзя сказать, что жизнь сложилась легко. С самого же начала второй серии героиня предстает перед нами совершенно иной: она успешная женщина, у нее сложилась карьера, есть квартира машина. Только личная жизнь так и не задалась.
Из прошлого зрителей перенося сразу на двадцать лет в будущее, опустив подробности жизни главных героинь, происходившие с ними в это время. А между тем показать это зрителям Меньшов планировал. Были отсняты эпизоды, раскрывающие судьбу Антонины, Людмилы и Катерины в промежуток этих «вырезанных» лет.
Людмила вышла замуж за Гурина и жила с ним счастливо, ни в чем не нуждаясь, пока муж не начал пить. Об этом лишь вскользь в итоге упоминается во второй серии фильма. Катерина и Антонина, напротив, в этот период выкладываются на все сто: последняя замужем, работает на стройке, по выходным с семьей ездит на дачу, а Катерина работает на заводе и параллельно учится в институте, а еще одна воспитывает дочь. Подруги встречаются и даже завидуют Людмиле, сумевшей воплотить в жизнь свои мечты.
Однако в окончательном варианте картины Меньшов решил этот этап жизни главных героинь не оставлять, сделав акцент на итог, к которому каждая из них пришла.
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Фильмы , Видео , Москва слезам не верит , Владимир Меньшов
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