Фильмы, которые уже разочаровали зрителей в 2020 году 

Ролик рассказывает о долгожданных премьерах этого года, которые, к большому сожалению фанатов, провалились. 2020 год стал сложным для всего мира, и кинематографисты попали под удар в первую очередь: из-за эпидемии отменились запуски новых проектов, ожидаемые премьеры перенеслись, а многие фильмы отправились сразу на стриминговые сервисы, так и не попав в кинотеатры. Некоторые картины поклонники ждали месяцами, но в итоге сильно в них разочаровались.