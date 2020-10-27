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Фильмы, которые уже разочаровали зрителей в 2020 году 

Елена Красовская 3 часа назад
Ролик рассказывает о долгожданных премьерах этого года, которые, к большому сожалению фанатов, провалились. 2020 год стал сложным для всего мира, и кинематографисты попали под удар в первую очередь: из-за эпидемии отменились запуски новых проектов, ожидаемые премьеры перенеслись, а многие фильмы отправились сразу на стриминговые сервисы, так и не попав в кинотеатры. Некоторые картины поклонники ждали месяцами, но в итоге сильно в них разочаровались.
Ранее «Рамблер» рассказывал про самых высокооплачиваемых актрис в мире.
Фильмы , Видео
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