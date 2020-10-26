Главные премьеры этой недели 

О том, что посмотреть в кино с 29 октября, читайте в материале "Рамблера".

“Папина дочка”

Джиби — отец-одиночка, воспитывающий маленькую дочь. Каждый вечер он рассказывает Софи сказки о волшебном мире, населенном драконами и феями, а еще есть принцесса, которую отец-король всегда спасает от любых опасностей. Но через некоторое время в их маленьком мире появляется принц: это одноклассник подросшей Софи. Джиби предстоит смириться с взрослением дочери и стать для нее настоящем героем в реальности.

“Ведьмы”

Оставшийся сиротой мальчик переезжает жить к своей бабушке, где они случайно встречаются с коварными ведьмами, которые ненавидят детей. Чтобы уберечь внука от беды, бабушка принимает решение уехать вместе с ним на морской курорт. Но именно там Верховная Ведьма собирает своих последовательниц.

“Повелитель драконов”

Когда-то власть на Земле принадлежала драконам, которых теперь можно увидеть только в кино и мультфильмах. Но оказывается, есть места, где эти легендарные существа до сих пор живут в мире и спокойствии. Именно туда нужно вернуться молодому дракону, пробравшись сквозь множество мегаполисов. Помочь ему должен паренек, который даже подумать не мог, что с ним приключится такая история. В путешествии им откроется тайна — кто на самом деле настоящий повелитель драконов.