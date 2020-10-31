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Россияне назвали фильмы, которые пересматривают десятки раз 

Диана Товсепова 5 часов назад
В одном из популярных сообществ в Сети россияне обсудили, какие фильмы "запали им в душу". Как выяснил "Рамблер", именно эти картины люди пересматривали не один раз.
Оказалось, у многих в фаворитах значится фильм "Мальчик в полосатой пижаме" — драма, показывающая Вторую мировую войну глазами восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря.
Другие считают выдающимся фильмом "Искупление" с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвойем. Эта красивая мелодрама задела чувства практически каждого зрителя.
Кроме того, многих впечатлила французская трагикомедия "1+1" о богаче, который из-за несчастного случая оказывается в инвалидном кресле и берет себе в помощники чернокожего бывшего преступника.
Многим запали в душу фильмы "Зеленая миля", "Список шиндлера", "Отель Мумбаи", "Остров проклятых", "Великий Гэтсби".
Из мультфильмов зрители, как оказалось, очень любят картину "Тайна Коко", которая заставляет о многом задуматься и детей, и взрослых.
При этом россияне назвали и те фильмы, которые пересматривать не хочется, но впечатления они оставили на всю жизнь. Среди них выделяют картину "Груз 200" Алексея Балабанова и "На игле" Дэнни Бойла.
Комментарии 2
Фильмы , Видео , Искупление , Зелёная миля , 1+1 , Остров проклятых , Великий Гэтсби , Груз 200 , Мальчик в полосатой пижаме , Список Шиндлера , Тайна Коко , Алексей Балабанов , Кира Найтли , Дэнни Бойл
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