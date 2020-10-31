В одном из популярных сообществ в Сети россияне обсудили, какие фильмы "запали им в душу". Как выяснил "Рамблер", именно эти картины люди пересматривали не один раз.

Оказалось, у многих в фаворитах значится фильм "Мальчик в полосатой пижаме" — драма, показывающая Вторую мировую войну глазами восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря.

Другие считают выдающимся фильмом "Искупление" Кирой Найтли и Джеймсом Макэвойем. Эта красивая мелодрама задела чувства практически каждого зрителя.

Кроме того, многих впечатлила французская трагикомедия "1+1" о богаче, который из-за несчастного случая оказывается в инвалидном кресле и берет себе в помощники чернокожего бывшего преступника.