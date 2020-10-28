Фильм "Асса" не был бы таким успешным, если бы в его финале не появился Виктор Цой и не потребовал с экранов перед всей страной перемен. Этот дерзкий аккорд сделал фильм настоящим хитом, отражением меняющегося поколения. "Рамблер" нашел еще три фильма, в которых принял участие Цой.
"Йя-хха"
кадр из фильма "Йя-хха"
"Йя-хха" — это документальная короткометражка Рашида Нугманова, которая поможет зрителю проникнуться духом тех лет и познакомиться с "отцами" русского рока. В картине нет определенного сюжета, скорее это многообразные кадры из значимых для героев мест вроде бара или рок-клуба и самих героев. Автор пытался передать протестные настроения молодежи того времени и, кажется, ему это удалось.
кадр из фильма "Игла"
Замечательный художественный фильм 1988 года, в котором приняли участие сразу две легенды — Виктор Цой («Кино») и Пётр Мамонов («Звуки Му»). Сюжет разворачивается вокруг наркотической зависимости подруги главного героя. В какой-то момент он увозит ее к морю, и девушке на какое-то время даже становится лучше. Но потом темнота добирается до каждого из них. Картина стала лидером советского проката 1989 года, а Виктор Цой был признан лучшим актером.
кадр из фильма "Рок"
Режиссер Алексей Учитель снял ленту о том, как зарождался и развивался рок в нашей стране. Задачей автора было изучить рок в виде социального явления 80-х. Поэтому в картине андерграунд показывали изнутри, а в съемках приняли участие почти все известные рок-музыканты тех времен: Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Олег Гаркуша и др. Стоти отметить, что сам подход к съемкам учителя можно назвать "на любителя", из-за сумбурности кадров некоторым тяжело его смотреть.