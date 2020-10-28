Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Прямой эфир ТВ

Что посмотреть, если вам нравится фильм «Асса» 

Анастасия Иванова 49 минут назад
Фильм "Асса" не был бы таким успешным, если бы в его финале не появился Виктор Цой и не потребовал с экранов перед всей страной перемен. Этот дерзкий аккорд сделал фильм настоящим хитом, отражением меняющегося поколения. "Рамблер" нашел еще три фильма, в которых принял участие Цой.

"Йя-хха"

кадр из фильма "Йя-хха"
"Йя-хха" — это документальная короткометражка Рашида Нугманова, которая поможет зрителю проникнуться духом тех лет и познакомиться с "отцами" русского рока. В картине нет определенного сюжета, скорее это многообразные кадры из значимых для героев мест вроде бара или рок-клуба и самих героев. Автор пытался передать протестные настроения молодежи того времени и, кажется, ему это удалось.

"Игла"

кадр из фильма "Игла"
Замечательный художественный фильм 1988 года, в котором приняли участие сразу две легенды — Виктор Цой («Кино») и Пётр Мамонов («Звуки Му»). Сюжет разворачивается вокруг наркотической зависимости подруги главного героя. В какой-то момент он увозит ее к морю, и девушке на какое-то время даже становится лучше. Но потом темнота добирается до каждого из них. Картина стала лидером советского проката 1989 года, а Виктор Цой был признан лучшим актером.

"Рок"

кадр из фильма "Рок"
Режиссер Алексей Учитель снял ленту о том, как зарождался и развивался рок в нашей стране. Задачей автора было изучить рок в виде социального явления 80-х. Поэтому в картине андерграунд показывали изнутри, а в съемках приняли участие почти все известные рок-музыканты тех времен: Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Олег Гаркуша и др. Стоти отметить, что сам подход к съемкам учителя можно назвать "на любителя", из-за сумбурности кадров некоторым тяжело его смотреть.
Комментарии
Фильмы , Видео , Рок , Игла , Петр Мамонов , Виктор Цой , Олег Гаркуша , Алексей Учитель , Борис Гребенщиков , Рашид Нугманов , Юрий Шевчук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Губенко решился снять фильм про стариков
Как Губенко решился снять фильм про стариков
Как Румянцева стала любимой актрисой Лиозновой
Как Румянцева стала любимой актрисой Лиозновой
Оскорбивший зрительницу комик объяснился
Оскорбивший зрительницу комик объяснился
Видео
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
04:14
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
Фильмы
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
06:22
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
Актеры
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
11:04
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
Актеры
Как Губенко решился снять фильм про стариков
44:00
Как Губенко решился снять фильм про стариков
Фильмы
Как Румянцева стала любимой актрисой Лиозновой
05:04
Как Румянцева стала любимой актрисой Лиозновой
Актеры
Звезда «Интернов» увязла в тоталитарной секте
02:46
Звезда «Интернов» увязла в тоталитарной секте
Актеры
Российские актрисы, которых не отличить друг от друга
03:31
Российские актрисы, которых не отличить друг от друга
Актеры
Светличная заявила, что на нее покушается сын
02:50
Светличная заявила, что на нее покушается сын
Актеры
Актеры, которых Голливуд выбросил на обочину
11:05
Актеры, которых Голливуд выбросил на обочину
Актеры
Что свело с ума «жену Ганжи»
09:40
Что свело с ума «жену Ганжи»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение