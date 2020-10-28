Фильмы о приключениях Индианы Джонс имели оглушительный успех у зрителей и кинокритиков. Выходом на экраны одних из лучших приключенческих картин в истории кино зритель обязан творческому гению с бурной фантазией Стивену Спилбергу Джорджу Лукасу . «Рамблер» сделал подборку картин для фанатов этого зрелищного киноцикла.

Шонн Уильям Скотт, Розарио Доусон и Приключенческая комедия в лучших традициях жанра, с погонями, перестрелками, охотой за сокровищами и искрометным юмором. Главные роли исполняют Дуэйн Джонсон Кристофер Уокен . Силач Бек умудрился задолжать боссу мафии крупную сумму денег. Но мафиози готов скостить Беку долг, и взамен просит Бека о самой малости — всего-то, съездить в джунгли Амазонки и привезти оттуда незадачливого Трэвиса, сына «крестного отца». Задание не кажется таким уж сложным — в конце концов, что такого страшного может ждать Бека в джунглях? Разве что крокодилы.

«Доспехи Бога»

Комедийный гонконгский боевик, в котором известный актер Джеки Чан выступил не только как исполнитель главной роли, но и как режиссер. Авантюрист и профессиональный охотник за сокровищами по прозвищу «Азиатский ястреб» похищает в Африке ритуальный меч, который является частью так называемых Доспехов Бога, из которых до наших дней сохранилось всего пять предметов. Согласно мистическому культу, уничтожение этих Доспехов приведет к власти силы Зла, и его последователи, прячущиеся под одеяниями смиренных монахов в стенах древнего монастыря, прознав про находку «Азиатского ястреба», пытаются заставить его найти и все остальные артефакты.

Все начинается с любовной драмы, разыгравшейся в Древнем Египте. Верховный жрец Имхотеп влюбляется в Анк-су-намун, наложницу фараона Сети I. Наложница отвечает ему взаимностью, однако совместное счастье для них невозможно. Когда фараон узнает об измене, влюбленные убивают его, после чего Анк-су-намун совершает самоубийство. Безутешный Имхотеп пытается воскресить ее, но терпит неудачу и сам попадает в руки стражников. В наказание за это святотатство они отрезают Имхотепу язык и погребают заживо в саркофаге, полном плотоядных скарабеев. Через три тысячелетия, в 20-х годах ХХ века мумия обретает свободу.

Николас Кейдж, Дайан Крюгер, Шон Бин, Джон Войт и Харви Кейтель в увлекательном приключенческом фильме для всей семьи про поиск сокровищ, которые спрятали для своих будущих потомков отцы-основатели США, знакомые нам по одна, двух— и стодолларовым банкнотам. Бен Франклин Гейтс — историк, криптограф-любитель и потомственный искатель кладов. В детстве маленькому Бену дед раскрыл один из ключей, которые ведут к сокровищам, собранным отцами-основателями Америки. Желание отыскать клад приводит героя к знакомству с богатым и жадным охотником за сокровищами, который готов снарядить экспедицию к обломкам застрявшей во льдах шхуны, о которой говорится в первой подсказке.