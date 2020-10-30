В основу фильма режиссера Олега Тепцова
лег рассказ Александра Грина
“Серый автомобиль”. Действие разворачивается в XIX веке в Петербурге. Художник-оформитель Платон Андреевич создает великолепный манекен для витрины магазина, натурщицей ему служит девушка по имени Анна. Художник влюбляется в нее, но Анна вскоре умирает от чахотки. Через некоторое время Платону Андреевичу поступает заказ от местного богача, чья жена как две капли воды похожа на ушедшую из жизни Анну. Хотя девушку зовут Мария, художник уверен, что это его бывшая натурщица, и в итоге оказывается прав. Хотя все совсем не так просто, как ему казалось. Анна действительно скончалась от чахотки, но Мария в каком-то смысле является именно ею. Мистический, лихо закрученный сюжет, прекрасные костюмы, ощущение тайны и блестящая игра актеров позволили фильму получить премию “Ника”.