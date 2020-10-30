Когда мы говорим о фильмах ужасов, на ум сразу приходят голливудские хорроры, от которых кровь стынет в жилах. Но некоторые отечественные ленты способны напугать совсем не хуже. “Рамблер” предлагает вспомнить советские триллеры, незаслуженно забытые и вполне годные для просмотра в Хэллоуин.

“Вий”

Пересказывать сюжет одного из самых страшных фильмов, снятых в Советском Союзе, наверно, не нужно. Культовую картину по одноименной повести Николая Гоголя до сих пор с содроганием вспоминают зрители. Даже сейчас, когда в современных фильмах множество спецэффектов, “Вий” остается одним из самых жутких творений кинематографа, а в те далекие годы во время просмотров картины особо впечатлительные зрительницы визжали от страха.

“Семья вурдалаков”

За основу фильма Геннадий Климов Игорь Шавлак взяли одноименный рассказ Алексея Толстого , только действие в картине происходит в современности, а не в XIX веке. В центре сюжета молодой журналист по имени Игорь, отправившийся по работе в глухую деревню и селится в доме, где умирает глава семьи. Дальше события начинают разворачиваться таким образом, что столичный журналист понимает - надо бежать. Только осознание этого приходит к герою слишком поздно.

“Господин оформитель”

В основу фильма режиссера Олега Тепцова лег рассказ Александра Грина “Серый автомобиль”. Действие разворачивается в XIX веке в Петербурге. Художник-оформитель Платон Андреевич создает великолепный манекен для витрины магазина, натурщицей ему служит девушка по имени Анна. Художник влюбляется в нее, но Анна вскоре умирает от чахотки. Через некоторое время Платону Андреевичу поступает заказ от местного богача, чья жена как две капли воды похожа на ушедшую из жизни Анну. Хотя девушку зовут Мария, художник уверен, что это его бывшая натурщица, и в итоге оказывается прав. Хотя все совсем не так просто, как ему казалось. Анна действительно скончалась от чахотки, но Мария в каком-то смысле является именно ею. Мистический, лихо закрученный сюжет, прекрасные костюмы, ощущение тайны и блестящая игра актеров позволили фильму получить премию “Ника”.

“Псы”

Несколько охотников приезжают в далекий городок, где обитают волки-людоеды, чтобы уничтожить опасных животных. Но вместо волков они обнаруживают здесь стаю одичавших собак, которых хозяева бросили на произвол судьбы. Животные мстят людям за то, что они их предали.

“Час оборотня”