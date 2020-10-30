7 фильмов с концовками, которые никто не понял

К 40-летнему юбилею «Сияния», культового хоррора Стэнли Кубрика , Фильм.ру составили подборку фильмов с самыми неоднозначными концовками. Остерегайтесь спойлеров, если не смотрели картины из этого списка.

Аннигиляция (2018)

Вдохновленный «Солярисом» сай-фай-триллер Алекса Гарленда оставляет немало вопросов после финала. Действие «Аннигиляции» происходит в недалеком будущем, когда на Землю падает метеорит, создающий вокруг себя особое поле, которое преломляет все, что попадает за его границы, в том числе и генетический код человека.

В картине читается параллель с онкологическим заболеванием, подобно инопланетному полю, рак незаметно захватывает организм человека, модифицируя его клетки. В конце главная героиня ( Натали Портман ) вынужденно борется с собственным клоном и побеждает его. Впрочем, аномальная зона все же оказывает на нее влияние — это видно по мерцанию в ее глазах.

Для многих этот кадр стал лишним доказательством того, что обратно все-таки вернулся клон, а не оригинальная версия. Однако Гарленд не зря делает акцент на стакане воды. У мужа героини, которого играет Оскар Айзек , вода окрашивается кровью после одного глотка, у нее самой она остается кристально чистой. Вода, как еще один символ преломления, явно отражает истинную сущность персонажей фильма.

Враг (2013)

Еще одна экранизация — на этот раз от франко-канадского режиссера Дени Вильнева с Джейком Джилленхолом в главной роли. Сюжет разворачивается вокруг учителя истории по имени Энтони, который несчастлив в браке со своей беременной женой Хелен. Однажды герой встречает мужчину по имени Адам, как две капли воды похожего на него самого.

«Враг» — сам по себе фильм не для тех, кто любит прозрачные сюжеты. Практически каждый его элемент является метафорой, связанной с бессознательным главного героя. Адам демонстрирует темную сторону Энтони, его тайные и порочные желания. Двойник заводит любовницу, с которой символически погибает во время аварии на дороге.

В конце Энтони воссоединяется с супругой, хоть и понимает, что из этого ничего не выйдет. Хелен тоже это осознает, поэтому в конце мы видим трансформацию женщины в гигантского паука, олицетворяющего женское начало (по Фрейду) и заманивающего главного героя в паутину несвободы.

Исчезнувшая (2014)

В психологическом триллере Дэвида Финчера «примерный» муж по имени Ник Данн ( Бен Аффлек ) оказывается подозреваемым в похищении и убийстве своей собственной жены Эми, роль которой исполнила Розамунд Пайк. По ходу развития сюжета выясняется, что с Эми все в порядке, а ее неожиданное исчезновение было коварным планом мести Нику за многочисленные измены.

Фильм заканчивается тем, что Эми добровольно возвращается к мужу и объявляет о своей беременности. Ник, осознавая, что был в одном шаге от смертельного приговора, принимает жену назад и игнорирует мысли о разводе, мучавшие его не протяжении многих лет.

Такой мрачный финал далеко не всем пришелся по душе. Многие так и не смогли понять мотиваций героя, оставшегося рядом с женой-психопаткой. На самом же деле страдающий daddy issues Ник просто оказался заложником ситуации. Если бы он ушел, Эми бы никогда не позволила ему видеться с ребенком, о котором он так мечтал. Более того, вероятнее всего, она бы превратила Ника в монстра в глазах малыша.

Бердмэн (2014)

Оскароносный фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту вплоть до самого финала морочил зрителям голову, так и не ответив на вопрос, реален ли образ человека-птицы, преследующий главного героя в исполнении Майкла Китона . Изначально создается впечатление, что Бердмен — всего лишь иллюзия, символизирующая его подсознание.

Кадр из фильма "Бердмен"

Однако когда в конце получивший долгожданное признание герой выпрыгивает из окна, становится ясно, что, скорее всего, он погиб. При этом взгляд дочери в исполнении Эммы Стоун , направленный к небесам, намекает о том, что он, подобно птице, устремился в небо.

У зрителей существует как минимум три гипотезы, объясняющие финал фильма. Ни одну из них Иньярриту не подтвердил. Согласно первой, все происходящее было иллюзией, вторая утверждает, что персонаж Стоун просто увидела своего отца таким, каким он видел самого себя, — свободным супергероем.

Остров проклятых (2010)

По ходу сюжета становится понятна истинная цель приезда героя — на самом деле он хочет найти маньяка по имени Эндрю Леддис, который убил его жену Долорес.

В финале картины Тедди понимает, что все это время искал самого себя. Ведь Эндрю Леддис — это он сам, и именно он виновен в смерти своей супруги. Не в силах принять действительность, герой соглашается на проведение лоботомии.

После просмотра у многих появились сомнения — так ли безумен на самом деле главный герой? Некоторые убеждены, что все происходящее на острове было частью умелой постановки, а Тедди — действительно детектив, с которым сыграли злую шутку. Мартин Скорсезе не стал опровергать ни одну из версий.

Стыд (2011)

Остросоциальная драма Стива МакКуина повествует о сотруднике престижной компании по имени Брендон ( Майкл Фассбендер ). У него есть одна порочная зависимость — любовь к порно. Кроме того, Брендон склонен заводить только случайные и не обременяющие сексуальные связи. Все это со временем начинает разрушать его жизнь — герой не может построить отношения с женщиной, которую действительно любит.

В финале Брендон встречает в метро девушку — он заприметил ее еще в начале фильма, но тогда на ней было кольцо. Теперь незнакомка свободна и уже сама проявляет инициативу для знакомства. Многие восприняли концовку двояко: с одной стороны, Брендон мог вновь с головой уйти в очередную интрижку, с другой — это знакомство могло послужить началом для новых отношений.

В любом случае дальнейшая судьба этих двоих остается за кадром. В связи с этим у каждого есть шанс самостоятельно решить, о чем же все-таки «Стыд» — о разрушительной силе зависимостей или о стремлении до последнего бороться за свое счастье.

Начало (2010)

Фильм об осознанных сновидениях долгое время оставался кинематографической мечтой Кристофера Нолана . Ради того чтобы снять эту картину, он согласился работать над новой трилогией о Бэтмене. Впрочем, ожидание того стоило — «Начало» стало настоящим хитом, в нем было прекрасно все: сценарий, постановка, спецэффекты; а вокруг финала разрослась целая сотня фанатских теорий.

Сам Нолан, кажется, остался недоволен таким ажиотажем. По его словам, в конце главному герою становится не важно, где он находится — во сне или в реальности. Он просто перестает задаваться этим вопросом: Кобб оставил чувство вины перед женой и просто позволил себе быть счастливым.