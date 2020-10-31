Что смотреть на Хэллоуин: 13 ужастиков 2020 года 

В эти выходные мир отмечает Хэллоуин — любимый праздник режиссера Джона Карпентера и всех американских сладкоежек. Редактор "Газеты.Ru" Дмитрий Кузьмин, а также кинокритики Павел Воронков и Борис Шибанов выбрали 13 хорроров 2020 года, которые идеально подойдут для жуткого уикенда на диване. В список вошли фильмы на любой вкус: от нашумевшего "Человека-невидимки" до артовой "Сторожки" — через ретро-фантастику "Бескрайняя ночь" (можно смотреть с детьми!) и российский хит "Спутник".
«Бескрайняя ночь» («The Vast of Night»), Эндрю Стэнтон
Дело происходит в 50-е посреди крохотного городка в Нью-Мексико. Девочка Фэй (Сиерра Маккормик) подрабатывает няней и телефонисткой, ее старший друг Эверетт (Джейк Хоровиц) — диджей местной радиостанции. Однажды вечером оба слышат странный сигнал, прерывающий трансляцию школьного баскетбольного матча, и начинают выяснять, откуда он взялся. «Бескрайняя ночь» — совсем не хоррор, но безумно атмосферная сайфайная ретро-мистика, идеально подходящая для Хэллоуина. Дебютная картина Эндрю Стэнтона — оммаж сразу двум важнейшим поп-культурным вещам: сериалу «Сумеречная зона» и радиопьесам. Из-за последнего фильм иногда кажется увлекательным подкастом с видеорядом в качестве бонуса. А также напоминает о курьезном случае конца 30-х годов, когда свыше миллиона жителей США приняли радиоспектакль Орсона Уэллса «Война миров» за реальные новости. (Воронков)
«Видеорегистратор» («Body Cam»), Малик Виттол
Режиссер «Видеорегистратора» Малик Виттол соединил популярную хоррор-эстетику «найденной пленки» и леденящие душу сюжеты из вечерних теленовостей эпохи Black Lives Matter, изобилующие кадрами с нательных камер американских полицейских. История тоже соответствует тяжелым временам, которые переживают сейчас США. Главная героиня возвращается в полицию после того, как ее временно отстранили от службы за нападение на гражданского, совершенное на почве депрессии от смерти сына. Она попадает прямиком в водоворот ненависти горожан к полиции из-за очередного бессмысленного убийства темнокожего подростка. Кто-то начинает жестоко убивать ее коллег, оставляя после себя только странные помехи на видеорегистраторе. (Шибанов)
«Глотай» («Swallow»), Карло Мирабелла-Дэвис
Молодая девушка Хантер (Хейли Беннет) выходит замуж за наследника крупной корпорации Ричи Конрада. Ее жизнь превращается в открытку из какой-нибудь мыльной оперы 80-х про богатых. У нее нет необходимости работать, есть доступ к любым развлечениям — словом, сплошные наслаждения и беззаботное существование. Однако есть у этого и обратная сторона. Хантер редко видит молодого мужа, практически прекращает с ним общение и чувствует себя изолированной от общества, что приводит к развитию у нее психического расстройства. У Хантер появляется непреодолимое желание глотать несъедобные вещи — батарейки, канцелярские кнопки, фигурки, скрепки и прочее. Если сюжет и идеи «Глотай» вписываются в рамки социальной драмы, то форма, в которой режиссер Карло Мирабелла-Дэвис подает свою картину зрителю, вдохновлена лучшими образцами хоррора. На выходе получился своего рода «Ребенок Розмари» на современный лад и без мистической составляющей. А артистка Беннет заставляет содрогаться каждый раз, когда в кадре подносит что-либо ко рту. (Кузьмин)
«Гретель и Гензель» («Gretel & Hansel»), Оз Перкинс
Сложно поверить, что американец Оз Перкинс, сделавший себе имя среди поклонников жанра фильмом «Я прелесть, живущая в доме», смог снять настолько британский по духу хоррор. Нео-экспрессионистские формы и качество исполнения декораций, костюмов и грима на уровне «Лабиринта фавна» натурально тонут в декадентском визуальном стиле, унаследованном словно бы от английских экспериментаторов 1980-х годов. А постоянные аллюзии к «Алисе в стране чудес» только усиливают чувство сгущающейся викторианской тьмы. Вот только для хоррора, который так серьезно декларирует свою про-женскую тональность, выглядит немного странным желание сохранить традиционно негативное отношение к образу «страшной ведьмы, которая ненавидит мужчин у себя в лесу». Впрочем, все только начинается. (Шибанов)
«Ла Йорона» («La llorona»), Хайро Бустаманте
Персонаж латиноамериканского фольклора Ла Йорона — призрак матери, оплакивающей своих детей, — давно привлекает внимание киноделов. В мейнстриме образом плакальщицы попытался заняться продюсер Джеймс Ван, который расширил вселенную «Заклятия» фильмом «Проклятие плачущей», но провалился. Зато гватемальский режиссер Хайро Бустаманте обошелся с материалом наилучшим образом. Действие начинается в 80-е годы. Гватемальский диктатор Энрике Монтеверде (собирательный образ) отдает приказ о геноциде коренных жителей страны. Выживают лишь единицы людей с майянскими корнями. Уже в наши дни Монтеверде судят и признают виновным, однако из-за технической ошибки его адвокаты оспаривают приговор, что провоцирует волну протестов. На этом фоне к экс-диктатору нанимается прислугой девушка Альма, после чего в доме начинается всякая чертовщина — по законам жанра. Первое, что подкупает в картине, — редкое использование скримеров, вся жуть нагнетается точной операторской работой и постановкой. Вместо твистов, призраков и прочей нечисти в шкафах «Ла Йороне» достаточно лишь одной скорбящей женщины, чтобы саспенс можно было потрогать руками. Бустаманте ни на мгновенье не бросает политическую сюжетную линию и строит на ней яркое высказывание, в котором чувствуется его боль за миллионы репрессированных и тысячи погибших в гражданской войне. (Кузьмин)
«Морские паразиты» («Sea Fever»), Ниса Хардиман
Крепкий самоизоляционный триллер с побережья Ирландии: студентка (Гермиона Корфилд) подсаживается на рыболовное судно, чтобы поизучать океаническую живность, а в открытом море к судну начинает присасываться какая-то гадость, которая потихоньку разъедает борта. «Морские паразиты», во-первых, очаровывают своей изобретательной простотой (графики минимум, но она прекрасна), а во-вторых, отлично справляются с поддержанием и эскалацией напряжения, при том не размениваясь на избитые приемы и тропы. Правда, если кино, напоминающее о пандемии и нашей новой реальности, уже сидит в печенках, лучше включить что-нибудь другое из подборки (тут буквально говорят: «Нам надо сейчас же посадить себя на карантин»). (Воронков)
«Мы призываем тьму» («We Summon the Darkness»), Марк Мейерс
Трешовый ретрохоррор про конец 80-х, где вечеринка с участием трех девушек и трех парней идет не так, как задумывали обе стороны. Лента Марка Мейерса — задорная антирелигиозная сатира, которая звезд с неба не хватает и уж тем более не пугает, но вполне способна развлечь, если пойти ей навстречу. В основном шарм держится на «королеве крика» Александре Даддарио и юной актрисе Мэдди Хассон из сериала «Импульс». Кроме того, однажды возникает Джонни Ноксвилл с важной миссией. (Воронков)
«После полуночи» («After Midnight»), Джереми Гарднер и Кристиан Стелла
Ироничная хоррор-версия «Аритмии» Бориса Хлебникова — прекрасный вариант для просмотра как вдвоем, так и в одиночестве. По сюжету от Хэнка (Джереми Гарднер), бородатого охотника с грустными глазами, уходит девушка Эбби (Бриа Грант) — после десяти лет сожительства в каком-то захолустье: не слишком информативная записка, телефон не отвечает. И тогда по ночам к дому Хэнка начинает приходить зловещее существо, которому явно не терпится пробраться внутрь. «После полуночи» в чем-то перекликается с культовым инди-ужастиком «Оно» Дэвида Роберта Митчелла, но главные его достоинства — два феноменальных длиннющих монолога, снятых одним планом. Плюс, как и в случае с «Морскими паразитами», в очередной раз убеждаешься, что талантливым людям нужно давать на производство как можно меньше денег, — чтобы приходилось выкручиваться. (Воронков)
«Реликвия» («Relic»), Натали Эрика Джеймс
«Реликвия» Натали Эрики Джеймс безошибочно метит в тот же ряд социально-ориентированных хорроров новой волны, что и недавние «Прочь», «Солнцестояние» и «Человек-невидимка». Прикрываясь грамотно сконструированной атмосферой хоррора, постановщица смогла уйти от почти обязательной сверхъестественной тематики, использовав в качестве опоры свой личный опыт столкновения с постепенным распадом сознания близкого человека. Ее фильму о трех поколениях австралийских женщин, которые пытаются найти в себе силы быть милосердными по отношению друг к другу, удалось вдохнуть новую жизнь в традиционный жанр «дома с привидениями». Обернув его метафорой человеческого распада, Джеймс представила на суд зрителей один из самых гуманистических и искренних фильмов последних нескольких лет. (Шибанов)
«Спутник», Егор Абраменко
Кто бы мог подумать, что в хэллоуиновском списке окажется российский, да еще и хоррор, — но вот мы тут. «Спутник» Егора Абраменко, спродюсированный Федором Бондарчуком, в некоторой степени повторил судьбу черной комедии «Папа, сдохни»: при релизе на родине на него обратили маловато внимания, разве что кинотеатры возмутились переносу проката в стриминг, зато после внезапного успеха на Западе фильм оккупировал новостные ленты (мы хвалили вовремя). Сюжет следующий: советские космонавты спускаются на Землю, по дороге к ним подсаживается кровожадная мерзость, одного съедают, во второго (Петр Федоров) вселяются. Уже дома выжившего сажает на карантин хмурый генерал (Бондарчук), который вызывает из Москвы ученую (Оксана Акиньшина), чтобы та помогла разобраться с тварью. Местами банально, местами глуповато, но «Спутник» — довольно очаровательное жанровое кино, способное пару раз пощекотать нервы. Космический гость нарисован по-настоящему отвратительно (не в смысле качества). (Воронков)
«Сторожка» («The Lodge»), Вероника Франц и Северин Фиала
Артовый психологический ужастик, метящий в категорию современного метахоррора, где главенствуют Ари Астер («Реинкарнация», «Солнцестояние») и Роберт Эггерс («Ведьма», «Маяк»). В слоубернере «Сторожка» писатель Ричард i (Ричард Армитедж) на Рождество привозит двоих детей (Джейден Мартелл и Лия Макхью) и свою девушку Грейс (Райли Кио) в удаленный домик, чтобы те попробовали найти общий язык, а сам на пару дней отлучается. Дети настроены враждебно, поскольку их мама покончила с собой, когда папа ушел к Грейс, а та в целом испытывает трудности с коммуникацией из-за пережитого в детстве кошмара. Все не слишком хорошо уже на этапе вводных, а когда в доме начинают твориться странные вещи, все только усугубляется. Откровения, как у Астера с Эггерсом, ждать не стоит, но пару раз, что называется, волосы стынут в жилах. i (Воронков)
«Цвет из иных миров» («Color Out of Space»), Ричард Стэнли
Бесконечно можно смотреть на две вещи: как землю захватывают неведомые твари из космоса и как герои Николаса Кейджа страдают из-за несоответствия своему статусу «мужчины в семье». В новом фильме классика низкобюджетного сайфая Ричарда Стэнли «Цвет из иных миров» есть много и того, и другого. После огромного успеха канадской «Мэнди» ее продюсеры решили ковать железо, пока горячо, и вот какая штука — упрощенный и облегченный «Цвет из иных миров» в результате смотрится даже как-то изящнее, чем его накачанный стероидами «старший брат». (Шибанов)
«Человек-невидимка» («The Invisible Man»), Ли Уоннелл
«Человек-невидимка» Ли Уоннелла вышел на экраны в феврале этого года, а кажется, что это фильм из прошлой жизни. Но сегодня он смотрится, пожалуй, еще более зловеще: высказывание австралийца на тему домашнего насилия прибавило в актуальности, когда люди по всему миру оказались в самоизоляции. В эти дни пересмотреть его будет полезно всем. Подробнее — здесь. (Кузьмин)