Памяти Шона Коннери: 5 лучших фильмов с актером 

Сегодня не стало легендарного актера Шона Коннери — самого первого и любимого Джеймса Бонда . Мир запомнил его по ироничной улыбке, образу настоящего британца и, конечно, благодаря его роли агента 007. Он сыграл еще много знаменитых ролей, а в в 2003 году он ушел из кино и поселился со своей супругой на Багамах, где прожил до конца жизни. Его вклад в кинематограф сложно переоценить — поэтому сегодня мы вспоминаем 5 лучших фильмов с Шоном Коннери.

Фильмы о Джеймсе Бонде

Шон Коннери сыграл в семи фильмах о бондиане, и последний раз появившись в роли агента 007 в 53 года. Он стал первым Джеймсом Бондом: по словам режиссера фильма, как только он увидел Коннери, то сразу понял, что они нашли настоящего агента-британца. Он сыграл в таких частях бондианы, как «Из России с любовью» (1963), «Доктор Ноу» (1962), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965), «Живешь только дважды» (1967), «Бриллианты навсегда» (1971), «Никогда не говори „никогда“ (1983).

Фильм «Неприкасаемые» рассказывает историю о противостоянии группы агентов министерства финансов США с гангстерской группировкой известного Аль Капоне. Хоть Коннери и играет в киноленте второстепенную роль, именно от него исходит большая часть шуток в картине, а также он будто является связующим звеном между всеми героями. Фильм был удостоен большого количества наград, в том числе, и главного киноприза — Коннери получил статуэтку «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана, а также «Золотой глобус».

Еще одна роль, благодаря которой Шон Коннери стал одним из самых узнаваемых актеров своего времени. В этом фильме он сыграл взрослого профессора археологии — отца знаменитого Индианы Джонса. В фильме отец и сын ищут священный Грааль, по пути впутываясь в разные приключения.

«Имя розы», 1986

Действие картины происходит в XIV веке: францисканский монах Вильям Баскервильский, которого играет Шон Коннери, расследует серию трагических смертей монахов в монастыре на севере Италии. Интересный детектив, за который Коннери получил премию BAFTA в номинации «Лучшая мужская роль».