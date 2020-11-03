Мировой кинопрокат продолжает переживать не лучшие времена: долгожданные крупные релизы переносятся, а некоторые проекты уходят на стриминговые сервисы. Но есть фильмы, которые все же обещают нам встречу на большом экране в последний месяц осени. Чтобы вам было проще разобраться в новинках, мы отобрали топ-8 главных кинопремьер ноября.

Фото: Кадр из фильма «Цой» Кадр из фильма «Цой»

«Еще по одной»

Сюжет фильма строится вокруг компании четверых мужчин — профессора истории, экономиста, психолога и учителя физкультуры. Вместе они решают провести необычный эксперимент — проверить, страдает ли человек с самого рождения от нехватки алкоголя в крови. По их версии, чтобы стать по-настоящему счастливым, достаточно просто быть немного подшофе. Например, начинать утро с бокала вина, продолжать в обед пинтой пива и завершать день стаканом виски. Любопытные и немного отчаянные герои решают испробовать эту теорию на себе и не замечают, как обычная встреча в ресторане оборачивается самым неожиданным продолжением веселья.

Кадр из фильма

Новая картина выдающегося датского режиссера (и близкого соратника Ларса фон Триера Томаса Винтерберга стала долгожданным событием для многих поклонников автора. Традиционно серьезный и рефлексирующий кинематографист вместе с Мадсом Миккельсеном заходит на непривычную для себя территорию комедии и срывает куш. Впервые в России лента была представлена в рамках 42-го ММКФ и стала настоящим фаворитом не только у зрителей, но и у кинокритиков.

«На острие»

Главная героиня фильма Александра Покровская ( Светлана Ходченкова ) считается лучшей саблисткой мира. Она купается в обожании поклонников и наслаждается благами славы. Амбициозная спортсменка намерена покорить финальный рубеж — получить олимпийское золото, которое поможет вписать ее имя в историю. Внезапно на ее пути возникает более молодая и дерзкая соперница по имени Кира ( Стася Милославская ). Девушка приехала в Москву из провинции и намерена сместить с пьедестала Покровскую. Борьба между двумя фехтовальщицами выходит за рамки спортивного азарта и перерастает в битву не на жизнь, а на смерть.

Спортивная драма « На острие » — это в первую очередь напряженная и во многом трагическая история о людях, одержимых успехом и желающих стать лучшими в своем деле. Спортивное соревнование в ленте отходит на второй план, а лидирующая роль отводится отношениям двух героинь, для которых и целого мира мало, пока им в нем приходится жить бок о бок.

«Взаперти»

Чрезмерно заботливая мать Диана Шерман ( Сара Полсон ) в одиночку растит дочь Хлою в полной изоляции, контролируя каждый ее шаг. Девушка прикована к инвалидному креслу, ежедневно принимает горы таблеток, обучается дома, полностью отрезана от общества и слепо верит, что подобная болезненная привязанность к матери оправдана. Но наивности Хлои приходит конец, когда девушка обнаруживает, что все эти годы находилась во власти неуравновешенной родительницы.

Кадр из фильма

После успеха «Сестры Рэтчед» совсем несложно представить Сару Полсон в образе немного демонической матери, перепутавшей заботу с насильственной любовью. Да и любовь ли ею движет? Сюжет ленты отчасти вдохновлен реальными событиями — несколько лет назад во всех СМИ громыхала история о реальной матери-одиночке, убедившей абсолютно здоровую дочь, что она инвалид и нуждается в изоляции от мира.

Оттого сюжет «Взаперти» превращается из просто напряженного повествования фактически в реальную криминальную хронику, которая пугает не только лихими поворотами сюжета, но и тем, что подобная история уже случилась в реальной жизни, доказывая — иной раз зло смотрит на тебя глазами самого близкого человека на свете.

«Цой»

Павел Шелест ( Евгений Цыганов ) был правильный мужик: не любил крутых поворотов судьбы, всегда старался поступать как положено. Но однажды ему просто не повезло: 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя . Голос поколения и кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен, а потому не мог и предположить, как это роковое столкновение повлияет на всю его жизнь.

«Грань времени»

Действие фильма происходит в недалеком будущем. Два врача-реаниматолога Стив ( Энтони Маки ) и Дэннис ( Джейми Дорнан ) постоянно сталкиваются со случаями кошмарных последствий приема людьми нового наркотика синхроника, популярного среди подростков. Активно действовать герои начинают после того, как неожиданно пропадает старшая дочь Дэнниса Брианна. Незадолго до своего исчезновения девушка также принимала синхроник. Пытаясь разобраться в происходящем и желая выйти на след Брианны, Стив решается на опасный эксперимент, в результате которого он может погибнуть, исчезнуть или испытать нечто такое, что долгое время оставалось за пределами человеческого сознания.

Мрачная картина сразу двух режиссеров Джастина Бенсона и Аарона Мупхеда отчасти напоминает «Области тьмы» с Брэдли Купером и недавнюю премьеру Netflix «Проект Power» с Джейми Фоксом . Эти картины исследуют границы человеческих возможностей, прибегая к уловкам жанра фантастики, но оставаясь в рамках понятной человеческой драмы. Современные Икары все так же пытаются взлететь к солнцу и все так же обжигаются, но теперь узнаваемый сюжет перестает быть мифической притчей и становится вполне объемной историей о желании человека стать чем-то большим и заглянуть в бездны, в которые лучше никогда не заглядывать.

«Женщина, которая убежала»

Пока ее муж находится в командировке, главная героиня фильма Кам-хи едет в пригород Сеула навестить трех подруг. За непринужденным общением приятельницы пытаются скрыть свои проблемы и внутреннюю боль, и только Кам-хи выдает себя за абсолютно счастливого человека, у которого все хорошо — за пять лет брака она впервые разлучилась с мужем. Но постепенно широкая улыбка женщины сходит с ее лица, а образ безоблачной жизни рушится.

Кадр из фильма

Неспешная и красивая южнокорейская история о людях, которые давно живут в более свободной стране, нежели их ближайшие соседи, но которые все еще не могут позволить себе внутреннюю свободу. С каждым годом российскому зрителю все больше открывается магическое южнокорейское кино со всем его многообразием. В этих историях есть место и напряженным триллерам, и острой сатире, и на первый взгляд простой разговорной драме про тех, чей голос еще до недавнего времени был слишком тих, но который наконец-то начал крепнуть.

«Питер Пэн и Алиса в Стране чудес»

По замыслу авторов, прежде чем юная Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их невероятные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери, роль которой исполнила Анджелина Джоли , и фантазера-отца ( Дэвид Ойелоуо ). С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк — волшебство поджидает героев за каждым углом, нужно только уметь его видеть.

«Минамата»

Действие фильма происходит в 70-е годы прошлого века. Военный фотограф Юджин Смит ( Джонни Депп ) по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата случилась страшная экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя.