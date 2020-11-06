Асмус получила травму от удара «мужа» 

Российская актриса Кристина Асмус рассказала в своем Instagram, как получила травму от мужа.
Девушка выложила пост, где поделилась подробностями событий, которые происходит на съемках новой картины. Среди необычного: удар от экранного мужа Арсения Робака.
Асмус попала в каст нового фильма Олега Асадулина «Булки». Актриса предстанет в роли девушки, которая мечтает найти применение таланту очень вкусно делать выпечку.
«Фильм «Булки» начинается с того, что моя героиня лежит в кровати и листает чужие сторис. Потом ее муж переворачивается во сне и случайно ударяет по телефону», — пояснила Асмус. По словам актрисы, она травмировалась во время съемок крупного плана.
Как уточнила Асмус, теперь она ходит «с красивой шишкой».
«Здесь должна быть шутка про третий глаз, но вы и без меня справитесь», — написала она подписчикам.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоАсмус высмеяли за облегающий костюм.