Асмус получила травму от удара «мужа» 

«Фильм «Булки» начинается с того, что моя героиня лежит в кровати и листает чужие сторис. Потом ее муж переворачивается во сне и случайно ударяет по телефону», — пояснила Асмус. По словам актрисы, она травмировалась во время съемок крупного плана.