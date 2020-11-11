Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Раскрыта возможная замена Деппу в «Фантастических тварях» 

Lenta.ru и ещё 5 5 часов назад
Раскрыта замена Деппу в «Фантастических тварях»
Фото: Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
Раскрыта возможная замена голливудскому актеру Джонни Деппу в третьей части франшизы «Фантастические твари». Волшебника Грин-де-Вальда может сыграть датский актер Мадс Миккельсен. Об этом сообщает Variety.
Согласно источникам, Миккельсен находится на ранней стадии переговоров с Warner Bros., однако студия рассматривает нескольких кандидатов на роль. Как утверждает издание, датский актер является фаворитом режиссера картины Дэвида Йейтса.
Lenta.ru
Лишенный роли Джонни Депп целиком получит гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок.
Премьера фильма была перенесена на 15 июля 2022 года из-за пандемии коронавируса. Ранее релиз ленты планировали на ноябрь 2021-го.
6 ноября стало известно, что Деппа лишили роли волшебника Грин-де-Вальда в очередной части «Фантастических тварей» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Актриса утверждала, что Депп избивал ее, об этом написал таблоид The Sun. Актер подал на газету в суд, обвинив в клевете, однако проиграл дело.
Видео дня. Суперзвезды, промышлявшие рекламой
Последние новости
Разработчики заявили о 92-процентной эффективности вакцины «Спутник V» Разработчики заявили о 92-процентной эффективности вакцины «Спутник V» Из результата Байдена вычли 20 голосов и «отобрали» у него победу Из результата Байдена вычли 20 голосов и «отобрали» у него победу В России выявили 19,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 19,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии
Фильмы , Джонни Депп , Дэвид Йейтс , Мадс Миккельсен , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Как Евдокия Германова отказалась от приемного сына
03:08
Как Евдокия Германова отказалась от приемного сына
Актеры
Актриса, прозванная «украинской Раневской»
06:58
Актриса, прозванная «украинской Раневской»
Актеры
Выбраны лучшие и худшие работы Киану Ривза
11:14
Выбраны лучшие и худшие работы Киану Ривза
Актеры
Злопамятная корова подрезала фермера в прямом эфире
00:39
Злопамятная корова подрезала фермера в прямом эфире
ТВ
Почему быстро ушел из кино милиционер из «Дела № 306»
05:33
Почему быстро ушел из кино милиционер из «Дела № 306»
Актеры
Как Олег Меньшиков стал главным актером страны
03:12
Как Олег Меньшиков стал главным актером страны
Актеры
Почему советскую мелодраму назвали пошлой
44:07
Почему советскую мелодраму назвали пошлой
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение