10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020 

Смотрите видео и узнайте о свежих фильмах, которые уже вышли, но из-за отсутствия громкой рекламы не все киноманы услышали о премьерах. Одним из самых многообещающих фильмов стал политический детектив «Суд над чикагской семёркой» режиссёра Аарона Соркина, который уже не в первый раз взялся за провокационную тему. Ленту должны были запустить ещё семь лет назад, но по ряду причин проект много раз откладывали. Сейчас картина, отсылающая зрителя к временам войны во Вьетнаме, уже в прокате. Какие ещё киноистории вы могли пропустить, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему быстро ушел из кино милиционер из «Дела № 306».