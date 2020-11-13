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10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020 

Елена Красовская 35 минут назад
Смотрите видео и узнайте о свежих фильмах, которые уже вышли, но из-за отсутствия громкой рекламы не все киноманы услышали о премьерах. Одним из самых многообещающих фильмов стал политический детектив «Суд над чикагской семёркой» режиссёра Аарона Соркина, который уже не в первый раз взялся за провокационную тему. Ленту должны были запустить ещё семь лет назад, но по ряду причин проект много раз откладывали. Сейчас картина, отсылающая зрителя к временам войны во Вьетнаме, уже в прокате. Какие ещё киноистории вы могли пропустить, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему быстро ушел из кино милиционер из «Дела № 306».
Фильмы , Видео , Аарон Соркин
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