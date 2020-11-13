Фильм Кончаловского выдвинули на «Оскар»

Председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов подтвердил, что от России выбрали именно эту картину. Ее мировая премьера состоялась 7 сентября на 77-м Венецианском кинофестивале.

Новый фильм Кончаловского рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Партийная работница и убежденная коммунистка Людмила становится свидетельницей случившегося, что заставляет ее пересмотреть свои взгляды. Кроме того, во время расстрела на площади пропадает дочь главной героини, и Людмила бросается на ее поиски.