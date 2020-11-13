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Фильм Кончаловского о расстреле советских рабочих выдвинули на «Оскар» 

Lenta.ru и ещё 9 3 часа назад
Фильм Кончаловского выдвинули на «Оскар»
Фото: Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»
Фильма режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на премию «Оскар». Об этом сообщает ТАСС.
Председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов подтвердил, что от России выбрали именно эту картину. Ее мировая премьера состоялась 7 сентября на 77-м Венецианском кинофестивале.
Новый фильм Кончаловского рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Партийная работница и убежденная коммунистка Людмила становится свидетельницей случившегося, что заставляет ее пересмотреть свои взгляды. Кроме того, во время расстрела на площади пропадает дочь главной героини, и Людмила бросается на ее поиски.
Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. Кроме того, в ленте «Дорогие товарищи!» сыграли Юлия Бурова, Сергей Эрлиш, Андрей Гусев, Владислав Комаров, Иван Мартынов и Дмитрий Костяев. На Венецианском кинофестивале фильм Кончаловского получил специальный приз жюри.
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Фильмы , Оскар , Юлия Бурова , Иван Мартынов , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая , Дмитрий Костяев , Владимир Меньшов , Андрей Гусев , Владислав Комаров
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