Красивая жизнь не только в кино

Путешествие в Монако — это удивительная палитра впечатлений на любой вкус и цвет. Несмотря на то что Княжество считается одной из точек притяжения богатых и знаменитых, любопытному туристу здесь точно не придется скучать. Богатое культурно-историческое наследие, живописные пляжи, гастрономическое разнообразие, шикарный шопинг, бурная ночная жизнь, множество азартных развлечений и многое другое делают Монако тем самым местом, которое стоит добавить к своему wish-list’у. Местные жители — монегаски, которые, кстати признаны одной из самых счастливых наций в мире, лишены всякого пафоса и исключительно гостеприимны, поэтому нет сомнений, что в Княжестве будут рады всем! Неслучайно в этой стране часто снимают кино. Рассказываем о самых интересных местах Монако, послуживших съемочной площадкой, и фильмах, которые здесь снимались.

Пляж Ларвотто

В путешествии не хочется терять ни минуты — за минимум времени нужно получить максимум впечатлений. Пляж Ларвотто станет отличной отправной точкой: мелкая галька, лазурное море, безупречная чистота — здесь любят отдыхать и местные, и туристы. Вопреки сложившимся стереотипам о Монако, пляж бесплатный для всех, зонтики и лежаки можно взять в аренду, как и в других странах. Кстати, именно здесь прошел первый день съемок фильма «Монте Карло», когда вся группа перебралась в Монако. Героини Селены Гомес, Кэти Кессиди и Лейтон Мистер лежали на пляже, загорали и наконец решились поговорить о своих непростых отношениях.

Отсюда можно направиться в самый центр княжества на площадь Казино, вокруг которой расположены знаковые для Монако отель Hôtel de Paris и Казино Монте-Карло.

Отель Hôtel de Paris

Съемки фильма продолжились в интерьерах Hôtel de Paris. На съемочный процесс было отведено всего два дня, при этом время от времени его приходилось прерывать из-за пребывающих в отель высокопоставленных гостей, включая самого князя Монако Албера II. Он, кстати, является большим ценителем кинематографа, и в то время сам лично пожелал поприветствовать актеров и съемочную группу.

Здание отеля было построено в 1864 году специально для игроков, которые оставались допоздна в Казино. До этого им приходилось следить за временем, чтобы успеть отбыть домой. Казино Монте-Карло было единственным, в котором висели часы для гостей.

Большую часть интерьерных сцен снимали в декорациях, построенных в Будапеште. Воспроизвести пришлось каждую деталь великолепного лобби, а вот номер люкс получился гораздо просторнее реального. Сделано это было специально, чтобы подчеркнуть исключительную роскошь пространства. В номере нашлось место даже для рояля, на котором Селена Гомес играла в перерывах между съемками.

Также в этом отеле снимался знаменитый фильм «Роковая красотка» с Одри Тоту и Гадом Эльмалехом в главных ролях. Французский актер встречался с Шарлоттой Казираги, племянницей князя Монако Альбера II и внучкой Грейс Келли. Роман Эльмалеха и принцессы начался в 2011 году, а в 2013 у них родился сын. Однако спустя четыре с половиной года пара распалась, так и не зарегистрировав отношения.

Казино Монте-Карло

Идея открыть казино у князя Монако Карла III появилась в 1856 году, для этого ему пришлось продать французскому императору Наполеону III два города своего государства — Рокбрюн и Ментону.

Он обратился за помощью к Франсуа Блану, у которого было казино в Гамбурге. Первое казино на этом месте открылось в 1863 году. На этот раз проект оказался настолько успешным, что жители Монако до сих пор освобождены от уплаты налогов. Правда играть в казино им запрещено законом, причем запрет распространяется и на членов княжеской семьи.

В 1879 году было построено то самое здание, которое не раз становилось местом съемок самых популярных фильмов. Шон Коннери, считающийся одним из лучших Бондов, сыграл ключевые сцены фильма «Никогда не говори «никогда»» как раз в Казино Монте-Карло. Также здесь снимались и другие фильмы бондианы, например, «Золотой глаз» и «Казино Рояль».

Сюда же на головы посетителей свалились Алекс и его друзья из мультфильма «Мадагаскар 3», чем вызвали настоящую панику. Но из казино они вырвались на бронированном джипе пингвинов, а из Монако вылетели на вертомахолете.

С девяти утра до часу дня казино работает как музей и открыто для всех желающих вне зависимости от статуса и личного счета в банке. Посетителям предлагают бесплатные аудиогиды, в том числе и на русском языке.

Отдохнуть и понаблюдать за насыщенной жизнью Княжества можно за столиком Café de Paris. Здесь, кстати, можно попробовать очень вкусный кофе. Взбодрившись, рекомендуем отправиться дальше в сторону порта Эркюль.

Порт Эркюль

Бухта, в которой расположился порт, была известна еще финикийцам, древним грекам и римлянам с первого тысячелетия до нашей эры. Она использовалась как порт, рынок и даже военная база, но только в 1901 году здесь начали строить полноценный морской порт, защищенный от восточного ветра. Усилить защиту пришлось в 1970-х годах, тогда построили еще одну дамбу и волнорез. Благодаря такому решению порт Эркюль смог принимать круизные лайнеры длиной до 300 метров и больше яхт, что серьезно увеличило поток туристов.

Здесь же завершились съемки фильма «Монте Карло». Героиня Кэти Кессиди — Эмма — встречалась с принцем Доменико на борту яхты — это было свидание мечты. В кадр также попала одна из самых больших яхт в мире «Атлантис II» длиной 122 метра.

Отсюда открывается восхитительный вид на побережье Средиземного моря, а в двух шагах находится княжеский дворец.

Трасса Гран-при Формулы 1

Гонки «Формулы 1» здесь проводятся с 1950 года. Этот этап в среде гонщиков и болельщиков считается одним из самых сложных, поскольку трасса пролегает по городским улицам — обгонять практически негде и многое решает старт и первый поворот. Выиграть этот красивый этап мечтает каждый гонщик, но побеждают, конечно, лучшие.

На гоночной трассе Гран-при Монако снимали вторую часть фантастического боевика «Железный человек». Главные роли сыграли самые яркие звезды Голливуда — Роберт Дауни-младший, Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон и Микки Рурк. А в 2011 году фильм был номинирован на премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

Прокатиться по улицам Монако и почувствовать себя пилотом «Формулы 1» можно, если взять машину на прокат, а после — выехать из княжества в сторону Ниццы по трассе, которую еще называют Средним карнизом.

Средний карниз

Живописная трасса, по которой можно попасть в Монако из Ниццы, сыграла важную роль в фильме «Поймать вора» Альфреда Хичкока. Многие помнят сцену, когда Фрэнсис Стивенс в исполнении Грейс Келли несется на кабриолете по серпантину. Автомобиль останавливается на краю обрыва с шикарным видом на Монако, где герои решают перекусить. На съемках этого фильма американская актриса познакомилась со своим будущим мужем — князем Монако Ренье III. Грейс Келли стала Княгиней, навсегда оставила карьеру актрисы и ни разу не поддалась на уговоры Хичкока сыграть в его фильмах.

Княжество занимает территорию чуть больше двух квадратных километров, самым неутомимым путешественникам под силу обойти его за один день, а дальше отправиться в ближайшую Францию или Италию. Но и для тех, кто никуда не спешит, здесь всегда найдутся красивейшие места, которые надолго останутся в памяти.

Пройдите тест и узнайте, насколько внимательно вы смотрели кино и как быстро начнете ориентироваться на улицах Монако, если окажетесь там прямо сейчас.