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Интересные фильмы 2020 года, которые вы могли пропустить 

Мария Грибова 10 часов назад
Фильмы 2020 года, которые вы могли пропустить
Фото: Кадр из фильма «Евровидение: История огненной саги»
Долгое время из-за пандемии кинотеатры были закрыты, и многие фильмы незаслуженно остались без внимания зрителей. «Рамблер» расскажет об интересных картинах 2020 года, которые вы могли пропустить.

«Евровидение: История огненной саги»

В этом году зрителям так и не удалось увидеть популярное музыкальное шоу «Евровидение». Однако в кинотеатрах вышла полнометражная комедийная лента, которая рассказывает историю вымышленных скандинавских артистов. Много лет они исполняли свои песни в местных барах, пока их внезапно не пригласили участвовать в «Евровидении». Главные роли в картине исполнили Уилл Фаррелл и Рэйчел МакАдамс.

«Бессмертная гвардия»

Кадр из фильма «Бессмертная гвардия»
По сюжету, группа наемников уже несколько веков ведет войны на планете Земля. Однажды глава одной из фармацевтический компаний заинтересовался их предводительницей Энди, роль которой в картине исполнила Шарлиз Терон. И с тех пор за бессмертными наемными убийцами началась охота.

«Спутник»

Кадр из фильма «Спутник»
Российский фильм рассказывает о команде ученых, которые разбираются в произошедшем на космическом советском корабле в 1983 году. Все факты указывают на то, что космонавты столкнулись с новой формой жизни. И выживший вернулся не совсем один. Главные роли в картине исполнили Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук.
Видео дня. Как прожил жизнь экранный Будулай
Комментарии 2
Фильмы , Рэйчел Макадамс , Шарлиз Терон , Федор Бондарчук , Петр Федоров , Уилл Фаррелл , Оксана Акиньшина
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