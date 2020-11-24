Фильмы 2020 года, которые вы могли пропустить

Долгое время из-за пандемии кинотеатры были закрыты, и многие фильмы незаслуженно остались без внимания зрителей. «Рамблер» расскажет об интересных картинах 2020 года, которые вы могли пропустить.

«Евровидение: История огненной саги»

Рэйчел МакАдамс. В этом году зрителям так и не удалось увидеть популярное музыкальное шоу «Евровидение». Однако в кинотеатрах вышла полнометражная комедийная лента, которая рассказывает историю вымышленных скандинавских артистов. Много лет они исполняли свои песни в местных барах, пока их внезапно не пригласили участвовать в «Евровидении». Главные роли в картине исполнили Уилл Фаррелл

«Бессмертная гвардия»

Кадр из фильма «Бессмертная гвардия»

По сюжету, группа наемников уже несколько веков ведет войны на планете Земля. Однажды глава одной из фармацевтический компаний заинтересовался их предводительницей Энди, роль которой в картине исполнила Шарлиз Терон . И с тех пор за бессмертными наемными убийцами началась охота.

«Спутник»

Кадр из фильма «Спутник»