Где советские режиссеры находили заграницу 

Сегодня не составит труда снять фильм за рубежом, а в СССР режиссерам приходилось выкручиваться. «Рамблер» расскажет, где создавались легендарные картины во времена Советского Союза.

«Приключения Электроника»

Кадр из фильма «Приключения Электроника»

По сюжету в вымышленном заграничном городе Тайнер существует бандитская группировка, которую возглавляет некий Стамп. Роль этого города исполнили литовские города Вильнюс и Тракай. В Вильнюсе съемки проходили в Старом городе, который замечательно сохранился. Сцены в музее снимались во дворе старинного Тракайского замка — древней резиденции литовских князей.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Легендарная улица Бейкер-стрит на самом деле является улицей Яуниела в городе Рига. Именно здесь режиссеры снимали первую часть фильма. Некоторые сцены снимались в эстонском Таллине на улице Пикк. А съемки дома на Брикстон-роуд проходили в Санкт-Петербурге в особняке княжны Салтыковой.

«Человек с бульвара Капуцинов»

Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

Действие этого комедийного советского вестерна разворачивается на Диком Западе на рубеже XIX-XX веков. Для этого были построенные фанерные декорации, изображающие небольшой городок Santa-Carolina на американском Диком Западе — на берегу Тихой бухты под Коктебелем. Сами же съемки проходили в Крыму летом 1986 года. Начало и конец фильма были сняты у Белой скалы Ак-Кая в Белогорском районе.

«Человек-амфибия»

Кадр из фильма «Человек-амфибия»

В этой фантастической драме события разворачиваются в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Изначально «морские» эпизоды фильма хотели снимать в Саргассовом море (в Атлантическом океане), но бюджет не позволил это сделать. В итоге «морские сцены» снимались в Крыму, в бухте Ласпи Черного моря недалеко от Севастополя. Часть сцен, включая охоту за Ихтиандром снимали под Ялтой. Место аргентинской столицы занял азербайджанский Баку.

«Семнадцать мгновений весны»

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

В многосерийном военном детективе зарубежные съемки производились в Берлине, Риге и саксонском городе Майсене. Так, виды с улицы на трактир «Грубый Готлиб» снимались у одного из старейших берлинских ресторанов «У последней инстанции». А под видом швейцарского Берна представлены Майсен и рижская улица Яуниела.