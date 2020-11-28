Почему все фильмы интернете стали платными 

За последние несколько лет кинотеатры перекочевали в онлайн и стали платными. "Рамблер" выяснил, почему фильмы в Сети теперь можно смотреть только за деньги.

Конечно, дело в авторских правах. За месяц пиратские онлайн-кинотеатры только в России успевали собрать почти 90 миллионов посетителей и 395 миллионов просмотров. Долгие годы компаний-правообладателей терпели огромные убытки. По предварительным подсчетам экспертов, сумма потерь насчитывала сотни миллионов евро.

Поэтому всем деятелям кино был выгоден антипиратский проект, который бы боролся с сайтами, где размещается плагиат. И в какой-то момент такие инициативы начали появляться.

Реализацией проекта по уничтожению незаконного контента занимались сразу несколько крупных компании, которые работают с авторскими правами и защищают антипиратскую деятельность — это компании BREIN (Нидерланды), MPA и ACE (Америка).

Долгие годы самым популярным сайтом в России для скачивания кино считался "Торрент", однако уже к 2019 году российский пиратский рынок сократился на 27 процентов, а выручка официальных видеосервисов ivi, Okko и You-Tube выросла на 45 процентов.

Общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России за первое полугодие 2020 года выросла еще на 56%. На большой прирост повлиял режим самоизоляции и закрытие границ, люди остались заперты дома и как никогда активно начали потреблять контент

Но почему же мы так быстро поменяли бесплатные фильмы на платные? Платная подписка решает большинство проблем пользователя. Теперь нет необходимости искать фильм, просматривая множество сайтов, на которых можно было "поймать" вирус или потерять личные данные (а иногда и деньги), да и назойливая реклама не мешает наслаждаться выбором.

Пользователь всегда может ознакомиться с описанием к фильму и посмотреть его позже в хорошем качестве, а также не ждать полгода выхода мировой премьеры. То есть заплатить оказалось проще, чем экономить.

При этом денег за онлайн просмотр фильма компании просят значительно меньше, чем за билет в кинотеатр, а подписка на месяц предлагает еще более выгодные условия. И когда мы анализируем все плюсы и минусы, то уже не совсем ясно, насколько наше желание сэкономить имеет смысл.