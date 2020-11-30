Что смотреть в кино с 3 декабря

Самые ожидаемые премьеры этой неделе в подборке "Рамблера".

"Криминальные боссы"

Наркокурьеры Кайл и Суон работают на арканзаского наркобарона по прозвищу Фрог. Однажды одна из сделок пошла не так, как планировалось, и приятели оказались втянуты в опасную игру, где стали лишь пешками. При этом Кайлу и Суону удалось развязать настоящую войну, и последствия их промаха смертельно опасны.

"Ширли"

Писательница хорроров Ширли Джексон в поисках сюжета для своей следующей книги приглашает пожить в свой особняк молодую пару, которых втягивает в опасную игру-манипуляцию.

"Преступить черту"

Молодой человек по имени Дани после смерти отца собирается отправиться в путешествие и вообще изменить свою жизнь. Но встреча с красавицей Милой ставит под угрозу не только его планы, но и становится опасной для жизни. В отношения пары врывается бывший возлюбленный девушки, и эта встреча рискует обернуться шокирующими последствиями.

"Трое"

Действие фильма Анны Меликян разворачивается в Питере и Москве, а в центре сюжета - супружеская пара и ворвавшаяся в их жизнь другая женщина.

"Проклятие монахини Роуз"