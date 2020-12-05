Съемки хоррора могли сорваться «по воле дьявола»

Съемки популярных картин нередко срывались по тем или иным причинам. Зачастую все они понятны и объяснимы даже дилетанту, однако порой работе над фильмом мешают крайне загадочные обстоятельства. Именно это и произошло на съемках знаменитого хоррора "Омен" . Подробнее о случившемся — в материале "Рамблера".

Человек, который продал студии идею фильма про дьявола, после подписания контракта принялся убеждать всех участников съемок в том, что "дьявол не хочет, чтобы этот фильм сняли".

Однако никто не стал обращать внимание на эти слова, и съемки стартовали. После чего многим из тех, кто работал над "Оменом", пришлось пережить трагедию.

За два месяца до начала съемок сын Грегори Пека, исполнившего роль посла Роберта Торна, покончил с собой. Чуть позже в самолет актера ударила молния.

Не прошло и месяца, как молния попала в самолет исполнительного продюсера картины. Затем отель, из которого только что выехал продюсер, взорвали боевики Ирландской освободительной армии.

Специалист по спецэффектам, работавший над сценой обезглавливания, попал в автомобильную катастрофу. Ему удалось отделаться незначительными ушибами, а вот его попутчица лишилась головы.

Но и это еще не все. Однажды для перевозки съемочной группы продюсеры наняли самолет. По техническим причинам в последний момент его пришлось заменить. Позже именно это воздушное судно разбилось, погубив всех пассажиров.