Съемки хоррора могли сорваться «по воле дьявола»

Съемки популярных картин нередко срывались по тем или иным причинам. Зачастую все они понятны и объяснимы даже дилетанту, однако порой работе над фильмом мешают крайне загадочные обстоятельства. Именно это и произошло на съемках знаменитого хоррора "Омен". Подробнее о случившемся — в материале "Рамблера".
Человек, который продал студии идею фильма про дьявола, после подписания контракта принялся убеждать всех участников съемок в том, что "дьявол не хочет, чтобы этот фильм сняли".
Однако никто не стал обращать внимание на эти слова, и съемки стартовали. После чего многим из тех, кто работал над "Оменом", пришлось пережить трагедию.
За два месяца до начала съемок сын Грегори Пека, исполнившего роль посла Роберта Торна, покончил с собой. Чуть позже в самолет актера ударила молния.
Не прошло и месяца, как молния попала в самолет исполнительного продюсера картины. Затем отель, из которого только что выехал продюсер, взорвали боевики Ирландской освободительной армии.
Специалист по спецэффектам, работавший над сценой обезглавливания, попал в автомобильную катастрофу. Ему удалось отделаться незначительными ушибами, а вот его попутчица лишилась головы.
Но и это еще не все. Однажды для перевозки съемочной группы продюсеры наняли самолет. По техническим причинам в последний момент его пришлось заменить. Позже именно это воздушное судно разбилось, погубив всех пассажиров.