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Премию "Оскар" в 2021 году намерены провести в очном формате

Газета.Ruиещё 5
8 часов назад
Представитель Американской телеакадемии рассказал, что в каком формате пройдет церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году, передает сайт "Аргументы и факты". Мероприятие планируют провести очно в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. При этом пока организаторы не могут точно сказать, сколько человек смогут посетить церемонию с учетом ограничений из-за коронавируса. Недавно представители Академии осмотрели Dolby Theatre, чтобы понять, получится ли обеспечить там безопасность. Отметим, что руководство кинотеатра пока не комментирует информацию о формате церемонии. Напомним, что из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие перенесли с февраля на апрель.
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